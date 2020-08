Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty. Piontkowski mówił o „demobilizowaniu” uczniów

Egzamin ósmoklasisty jest pewną nowością w polskim systemie edukacji, którą wprowadzono po zlikwidowaniu gimnazjów i wydłużeniu podstawówki. Tegoroczne testy, które odbywały się po raz drugi w historii, pierwotnie planowano na koniec kwietnia. Był to termin znany nie tylko ubiegłorocznym absolwentom gimnazjów ale również tym, którzy jeszcze kilka lat temu zdawali egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. W związku z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała stacjonarne nauczanie w szkołach, egzaminy odbyły się ostatecznie w dniach 16-18 czerwca. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w tym terminie, zdawali go od 7 do 9 lipca. Absolwenci gimnazjów nie mają się jednak co przywiązywać do żadnego ze wspomnianych terminów, o czym świadczy wtorkowa wypowiedź Dariusza Piontkowskiego.

„Mniej zmobilizowani” uczniowie

Minister edukacji narodowej podczas konferencji prasowej wskazał, że tegoroczne doświadczenia pokazały, iż „można przesunąć termin egzaminu” . – Po dyskusji uznaliśmy, że w kolejnym roku szkolnym przesuniemy, przynajmniej na razie, egzamin ósmoklasisty. On dotąd, zgodnie z regułami, odbywał się w końcu kwietnia. Dyrektorzy szkół podstawowych wyraźnie jednak wskazywali, że tak wczesny termin przeprowadzania egzaminu demobilizuje ósmoklasistów i oni w końcowym etapie roku szkolnego są mniej zmobilizowani, mniej przykładali się do nauki – przekazał szef MEN. Przypomnijmy, ósmoklasiści mają obowiązek zdawać testy z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Od 2022 roku będą z kolei musieli wybrać jeden przedmiot dodatkowy, którym może być biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Piontkowski zdradził, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następnym roku pod koniec maja. Tym samym konieczne będą niewielkie roszady w terminach rekrutacji do szkół średnich, które jednak nie wykluczą rekrutacji uzupełniającej. Piontkowski przekazał także, że szczegółowy harmonogram egzaminów ósmoklasistów przedstawi Centralna Komisja Egzaminacyjna. Instytucja poinformowała już w krótkim komunikacie na Twitterze, że informacje odnośnie terminów zostaną podane 20 sierpnia.

