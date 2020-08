Szkoły „zbroją się” na powrót uczniów. Minister wylicza: 50 mln maseczek, 4 mln litrów płynu

– W tej chwili są tworzone procedury, w tej chwili też przez Ministerstwo Zdrowia, w porozumieniu z MEN, są przesyłane środki ochronne do szkół. Do szkół trafi m.in. blisko 4 mln litrów płynu dezynfekującego, ponad 50 mln maseczek do wszystkich placówek szkolnych trafią, więc te przygotowania trwają i tutaj pan minister Piontkowski wyśmienicie koordynuje te działania – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk w TVN24.

Minister podkreślił, że minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski „przygotowuje dzisiaj system oświaty na rozpoczęcie roku szkolnego w sytuacji szczególnej, bo mierzymy się z pandemią”.

Maseczki dla szkół, ale nie do końca dla uczniów. „Będą dystrybuowane”

Michał Dworczyk dopytywany o to, do kogo trafią te środki ochrony, podkreślił, że „to nie są maseczki, które obowiązkowo mają trafić do uczniów”.

– Te maseczki będą dystrybuowane między nauczycielami, być może będą sytuacje, że też między starszymi uczniami, czyli uczniami klas starszych. Tu też jest kwestia rozmiarów. Proszę zwrócić uwagę, że nie mówimy wyłącznie o używaniu bądź nieużywaniu tych masek w szkole, ale również w czasie dojazdu do szkoły. Chcemy, krótko mówiąc, tak zabezpieczyć placówki oświatowe, żeby można powiedzieć, że maksymalnie zostały one przygotowane do funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości, z którą przyszło nam się mierzyć – podkreślił szef KPRM.

Czytaj także:

Niepokojąca epidemia koronawirusa we francuskim kurorcie dla naturystów