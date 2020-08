Nowy rok szkolny. Sondaż: Czy Polacy chcą posłać dzieci do szkoły?

Z badania wynika, że gdyby dać Polakom wybór, aż 68,4 proc. ankietowanych zdecydowałoby się posłać swoje dzieci do szkoły 1 września. Zdaniem 27,2 proc. badanych lepiej byłoby, gdyby dzieci nie musiały rozpocząć zajęć w wersji stacjonarnej wraz z początkiem września. Niezdecydowanych pozostało 4,4 proc. respondentów.

Nowy rok szkolny. Podstawowy model – nauczanie stacjonarne

Zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, od 1 września podstawowym modelem ma być nauczanie stacjonarne. Resort edukacji dopuszcza jednak trzy modele wariantu mieszanego, a decyzję o wdrożeniu któregoś z nich pozostawiono dyrektorom szkół. Osoba stojąca na czele placówki edukacyjnej będzie musiała uprzednio zaczerpnąć opinii sanepidu i uzyskać zgodę organu prowadzącego.

Modele mieszane nauczania

Po spełnieniu tych warunków możliwe będzie wprowadzenie jednego z trzech modeli mieszanych. Pierwszy zakłada, że młodsi uczniowie z klas I-III będą uczyć się stacjonarnie, a starsi – na odległość. W drugim scenariuszu klasy zostaną podzielone na dwie grupy i wymiennie tygodniami będą uczyć się stacjonarnie. W trzecim modelu nauczanie stacjonarne prowadzone ma być przez dwa lub trzy dni w tygodniu, a w pozostałych dniach – zdalnie.

Konieczne będą maseczki? Wkrótce decyzja

W czwartek bądź piątek ma zapaść decyzja co do tego, czy obowiązkowe będzie noszenie maseczek w szkołach. – Przynajmniej w tych największych szkołach wydaje się, że ma to uzasadnienie i to jest także nasza odpowiedź na postulaty zgłaszane przez różne środowiska. Porozumiewamy się z Ministerstwem Zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym i być może wprowadzimy takie zalecenie obowiązkowo. W mniejszych szkołach wydaje się, że zagrożenie jest dużo mniejsze i tam być może takiego obowiązku nie będzie – tłumaczył minister.

