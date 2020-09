Strajk nauczycieli w dobie pandemii koronawirusa? Broniarz wspomina „dramatyczną sytuację”

Dzisiaj oficjalnie rozpoczął się nowy rok szkolny – wyjątkowy ze względu na obowiązujący reżim sanitarny wprowadzony w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Beata Lubecka zapytała szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy w dobie zagrożenia epidemiologicznego bałby się pójść do pracy, gdyby był zatrudniony w szkole. Sławomir Broniarz odpowiedział przecząco. Jednocześnie zaznaczył, że „jeżeli nauczyciel ma problem zdrowotny, choroby współistniejące to ma prawo czuć się zagrożony”. – Póki co z powodu lęku nikt jeszcze L4 nie otrzymuje – stwierdził.

W dalszej części programu „Gość Radia Zet” Sławomir Broniarz przekazał, że obawy nauczycieli są „bardzo zróżnicowane”. Z czego wynikają? – Nie ma podstawowych środków ochrony w ilościach wystarczających. Poza tym regulacje zrzucają na dyrektora ogromny ciężar, a z tym nie współistnieje rzeczywiste prawo dyrektora, żeby zarządzał tą szkołą – opisał szef ZNP.

Koronawirus w Polsce. Strajk nauczycieli?

– Dziś najistotniejszą rzeczą dla nas jest to, żeby ten rok szkolny przebiegał w jak najspokojniejszej atmosferze, jak najłagodniejszej – powiedział Sławomir Broniarz na antenie Radia Zet, odpowiadając na pytanie, czy planowany jest strajk nauczycieli. – Możliwość jest, ale dzisiaj na ten temat nie dyskutujemy – stwierdził szef ZNP. Co musiałoby się zdarzyć, aby faktycznie nauczyciele zdecydowali się na strajk? – Musiałaby zaistnieć tak dramatyczna sytuacja jak w roku ubiegłym – kontynuował szef ZNP.

Czytaj także:

Monika Jaruzelska o Margot: Mamy do czynienia z ideologicznym Kalibabką