Będą testy na koronawirusa dla nauczycieli. Kto może poddać się bezpłatnemu badaniu?

O programie masowych testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u nauczycieli klas 1-3 podstawówki poinformowano w środę 30 grudnia. Z informacji zebranych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że chętnych na przeprowadzenie testu będzie około 190 tys. osób. Badania są bezpłatne i dobrowolne.

Testy na koronawirusa dla pracowników szkół – zasady

Jak podaje resort zdrowia, testy będą wykonywane metodą RT-PCR, w sanepidach oraz mobilnych punktach drive thru. Osoby, które otrzymają pozytywne wyniki, nie będą mogły wrócić do nauczania przez czas określony w przepisach sanitarnych. Do pracy będą mogli z kolei pójść nauczyciele, którzy czują się dobrze, ale nie poddają się testowi.

Obecnie trwa zbieranie list imiennych osób, które chcą się im poddać. Poza nauczycielami, bezpłatne badania przysługują „personelowi ze szkół” . Ministerstwo wyjaśnia, że „pracowników administracji obowiązują identyczne zasady jak nauczycieli” .

Ferie 2021. Co dalej?

Przypomnijmy, że szkoły pozostają zamknięte co najmniej do 18 stycznia. Po świętach rozpoczynają się ferie zimowe, które w tym roku w całym kraju odbędą się w jednym terminie. Na razie nie podano oficjalnego terminu powrotu dzieci do szkół.

