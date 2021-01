Szef MEiN: Chcemy ponownie przetestować nauczycieli. To wpłynie na decyzję ws. otwarcia szkół

Minister Edukacji i Nauki w rozmowie na antenie radiowej Jedynki był pytany, kiedy można spodziewać się decyzji o powrocie starszych uczniów do szkół.

– Przed nami luty. Mam nadzieję, że wkrótce nastąpi decyzja o luzowaniu obostrzeń, ale widzimy też dynamikę pandemii i to, co robią inne rządy w innych krajach. To wszystko naczynia połączone, a my nie jesteśmy wyspą, na którą to nie dociera – stwierdził Czarnek. – W drugim tygodniu lutego będziemy chcieli ponownie przetestować nauczycieli, którzy wrócili do szkoły. To będzie kolejny materiał dla epidemiologów i wirusologów i na jego podstawie będzie podejmowana decyzja. Mamy dobre dane ze szkół. Wśród dzieci z klas I-III utrzymuje się frekwencja blisko 100 proc. – dodał.

W podobnym tonie na antenie Radia ZET wypowiedział się minister zdrowia Adam Niedzielski. – Ja absolutnie nie rekomenduję dalszego otwierania szkół. Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze krok i – przyznał. – Jeżeli okaże się, że otwarcie szkół dla uczniów z klas 1-3 nie przyniosło wzrostu odsetka zachorowań, to pojawi się przestrzeń do podejmowania dalszych decyzji. Na razie w kwestii szkół nic się nie będzie działo – podkreślił.

Czarnek: Nauczanie Jana Pawła II w szkole to nie jest klerykalizacja

Minister Edukacji i Nauki był też pytany, w jaki sposób chciałby w szerszy sposób włączyć dzieła Jana Pawła II do nauczania w szkołach, co już wcześniej zapowiadał.

– Mamy twórczość Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych Polaków w dziejach, na rozmaitych polach. To nie jest tylko kwestia filozoficzna i etyczna. Tu „Miłość i odpowiedzialność, dzieło jeszcze Karola Wojtyły jako etyka KUL jest znakomita do zaaplikowania młodzieży starszej, jeśli chodzi o to, kim człowiek w ogóle jest, jak ma podchodzić również do swojej seksualności –mówił Czarnek.

Ale to zdaniem ministra nie wszystko. – Mamy całe nauczanie Jana Pawła II zawarte w encyklikach społecznych, które można by było z wielkim pożytkiem dla młodzieży zaaplikować do nauczania o przedsiębiorczości. Czym jest rynek, czym jest własność prywatna, czym jest sprawiedliwość społeczna, czym jest praca w ogóle i odpowiedzialność w tym wszystkim – wymieniał minister.

Czarnek był też pytany, czy nie obawia się krytyki lewicy, która może zarzucać „klerykalizację szkoły”. – To nie jest „klerykalizacja szkoły”. Jeśli lewica mi skrytykuje definicję pracy zapisaną w społecznej nauce kościoła, to znaczy, że przestaje być lewicą – ocenił.

