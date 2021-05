Matura 2021 bez części ustnej. Jest jeszcze jedna ważna zmiana

Po roku szkolnym spędzonym na nauce zdalnej, uczniowie ostatnich klas liceów i techników przystępują do egzaminu maturalnego. Część pisemna matur potrwa w tym roku od 4 maja do 20 kwietnia. Zrezygnowano z części ustnej dla wszystkich. Ci, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, przystąpią do matur ustnych w dniach 19-21 maja. W tym roku przeprowadzone zostaną tylko 842 egzaminy ustne, z czego większość (758) będą to matury z języka angielskiego.

Z danych Centralnej Komisji Edukacyjnej wynika, że do egzaminów przystąpi w tym roku około 271 tys. tegorocznych maturzystów i około 209 tys. osób, które nie zdały w poprzednich latach bądź chcą poprawić swój wynik.

Z czego trzeba zdawać maturę?

W obowiązkowej części pisemnej maturzyści muszą przystąpić do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej będą musieli dodatkowo podejść do egzaminu z danego języka.

Matury 2021 bez części ustnej

W 2021 maturzystów czekają dwie istotne zmiany. Pierwsza, o której już wspomnieliśmy – nie będzie części ustnej egzaminu. Drugą kluczową różnicą w porównaniu do poprzednich lat, jest brak obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Wyniki matur poznamy 5 lipca.

Matury 2021 – harmonogram Data Dzień tygodnia Godz. 9:00 Godz. 14:00 4 maja wtorek język polski – pp język łaciński i kultura antyczna – pr 5 maja środa matematyka – pp historia muzyki – pr 6 maja czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr 7 maja piątek język angielski – pr

język angielski – dj filozofia – pr 10 maja poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr

język kaszubski – pr 11 maja wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr 12 maja środa biologia – pr język francuski – pr

język francuski – dj

13 maja czwartek geografia – pr język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

14 maja piątek chemia – pr język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

17 maja poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

18 maja wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

19 maja środa informatyka – pr język włoski – pr

język włoski – dj

20 maja czwartek języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr



Poza tym w czwartek 20 maja odbędą się następujące egzaminy: godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)** godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny.

Czytaj też:

Stres może pomóc na maturze. Przeczytaj, zanim pójdziesz na egzamin