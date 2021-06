Możliwy hybrydowy początek roku szkolnego. Minister Czarnek o zagrożeniu

Czarnek został zapytany przez „DGP” o rozpoczęcie roku szkolnego we wrześniu w kontekście trwającej pandemii. – Scenariusze są takie, że jeśli pojawi się wirus delta – indyjski i będzie bardzo groźny, to będziemy proponować rozpoczęcie roku w trybie hybrydowym, aby całkowicie nie przechodzić do nauki stacjonarnej. Ale na razie takiego zagrożenia nie ma - powiedział minister.

Przyznał, że obecnie resort nie zdecydował jeszcze, kto będzie decydował o hybrydowym nauczaniu: dyrektor szkoły, czy minister. – Mam nadzieję, że zaszczepi się jak najwięcej dzieci i wirus nie będzie już taki groźny – stwierdził Czarnek.

Poinformował też, że on i jego żona są już zaszczepieni, jedno z jego dzieci również, a drugie czeka na szczepienie.

Czarnek: Rozumiem obawę Elbanowskich