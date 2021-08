Ranking uniwersytetów świata. Polskie uczelnie dopiero w piątej setce

Znane są wyniki rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie w 2021 roku. Po raz pierwszy tzw. Lista Szanghajska została opublikowana w 2003 r. Wpływ na Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata (ARWU) mają m.in. pracownicy lub absolwenci, którzy zdobyli Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczba autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, liczba artykułów publikowanych w czasopismach „Nature” lub „Sience” czy też dane dotyczące dorobku publikacyjnego danej uczelni.

Spośród około 20 tys. uczelni na całym świecie ARWU ocenia około 1,8 tys., a następnie publikuje najlepsze 1 000. W tym roku na podium nie zaszły zmiany. Najlepszy okazał się Uniwersytet Harvarda, następnie Uniwersytet Stanforda i University of Cambridge. Czołowe dziesięć pozycji zajęło osiem szkół wyższych z USA i dwie z Wielkiej Brytanii. Szczegółowe miejsca są przypisane dla najlepszej setki uczelni. Dalej miejsca podawane są w przybliżeniu obejmującym 50 lub 100 pozycji.

Lista Szanghajska. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński najwyżej z Polski

Na Liście Szanghajskiej znalazło się 10 uczelni z Polski, o dwie więcej niż w zestawieniu z 2020 r. Najwyżej zostały sklasyfikowane Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, które znalazły się na ogólnych miejscach od 401 do 500. UW rok wcześniej był w czwartej setce. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazły się na miejscach 701-800. Dla WUM-u to awans z ostatniej setki w porównaniu do ubiegłego roku.

Pozycję od 801 do 900 zajęły Politechnika Gdańska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dwóch ostatnich nie było w rankingu w 2020 r.

W ostatniej setce znalazły się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska. AUM i PW spadły na miejsca 901-1000, a PWr także nie było w zestawieniu w poprzednim roku. Z Listy Szanghajskiej w porównaniu z 2020 r. wypadł Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

