Koronawirus. Polska uczelnia tylko dla zaszczepionych. Reszta nie wejdzie do budynku

Koronawirus w Polsce przybiera na sile, a dziennie notowanych jest ok. 20 tys. nowych przypadków zakażenia. Między innymi te dane skłoniły rektora akademii w Lublinie do podjęcia stanowczej decyzji. Od 1 grudnia do budynków szkoły wyższej wejdą tylko osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Uczelnia w Lublinie tylko dla zaszczepionych

Decyzję o podjęciu stanowczych kroków w związku z rosnącą falą pandemii koronawirusa rektor Akademii Nauk Stosowanych (wcześniej Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie) prof. dr hab. Witold Kłaczewski podjął w poniedziałek 22 listopada.

Zgodnie z treścią zarządzenia rektora zarówno pracownicy, jak i studenci mają czas do 30 listopada, aby dostarczyć do odpowiedniego gabinetu zaświadczenie o przyjęciu szczepienia przeciw COVID-19.

W zarządzeniu opublikowanym na stronie akademii czytamy jasno, że osoby, które nie dostarczą w wyznaczonym terminie wymaganego certyfikatu, nie zostaną dopuszczone do pracy oraz zajęć.

"W związku z zaostrzającą się falą pandemii zarządzam co następuje:

studenci i pracownicy Uczelni zobowiązani są podczas pobytu na wszystkich obiektach do noszenia maseczek oraz przestrzegania zalecanych zasad higieny,



pracownicy Uczelni (dydaktyczni i administracyjni) zobowiązani są w Dziale Kadr do okazania certyfikatu szczepienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r.,

studenci wszystkich kierunków zobowiązani są do dostarczenia w Dziekanatach certyfikatów szczepień do 30 listopada 2021 r.,

po tym terminie osoby niezaszczepione nie zostają dopuszczone do pracy oraz zajęć dydaktycznych" – czytamy w zarządzeniu rektora.

Zaznaczmy, że to nie pierwsza polska uczelnia, która zdecydowała się na podjęcie tak stanowczego działania. Wcześniej takie kroki pojęła m.in. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Ile mandatów za brak maseczek wystawiła policja? Znamy odpowiedź