Ferie zimowe 2022 – terminy dla wszystkich województw

Przed rokiem Ministerstwo Edukacji i Nauki zaskoczyło szkoły, uczniów i ich rodziców. Zamiast klasycznych czterech tur ferii zimowych, uczniowie ze wszystkich województwa niezależnie od wieku udali się na zimowy odpoczynek w tym samym okresie. Ferie zimowe trwały od 4 do 17 stycznia. Czy w związku z wariantem Omikron rząd znów zaskoczy zmianą decyzji? Wiele wskazuje na to, że nie.

Ferie zimowe 2022. Najpierw zdalne nauczanie, później przerwa od nauki

Trzeba przyznać, że na przełomie roku uczniowie mogą cieszyć się długą rozłąką ze szkolnymi murami. 23 grudnia rozpoczęła się przerwa świąteczna, która potrwa do 2 stycznia. Warto jednak przypomnieć, ze w związku z obowiązującymi obostrzeniami od 20 grudnia do 9 stycznia we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych obowiązuje zdalne nauczanie.

Czy po tym terminie uczniowie wrócą do szkół? Wiele wskazuje na to, że tak. Choć jeszcze przed świętami rzecznik prasowy resortu zdrowia podkreślał, że pod uwagę brany jest każdy scenariusz. Mimo to zaznaczał, że przy obecnej sytuacji pandemicznej uczniowie będą mogli wrócić do szkół.

Sytuacja związana z koronawirusem nie powinna również pokrzyżować zimowych wyjazdów. Wiceszef resortu edukacji i nauki podkreślał niedawno, że na ten moment nie ma planów, które zmieniłyby harmonogram ferii zimowych 2022. – Planujemy, żeby zgodnie z harmonogramem przyjętym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego ferie odbyły się w poszczególnych województwach w wyznaczonym terminie – zapowiedział Tomasz Rzymkowski.

Ferie zimowe 2022 – terminy dla poszczególnych województw

Zgodnie z opracowanym harmonogramem, pierwsi uczniowie udadzą się na ferie zimowe już 17 stycznia, czyli zaledwie tydzień po powrocie ze zdalnego nauczania. Zimową przerwę rozpoczną wówczas uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ich ferie zimowe potrwają do 30 stycznia.

Druga tura ferii zimowych 2022 rozpocznie się 24 stycznia i potrwa do 6 lutego. W tym okresie z zimowych rozrywek korzystać będą uczniowie w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Trzecia tura ferii zimowych rozpocznie się 31 stycznia. Wówczas na wymarzone wyjazdy udadzą się uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Przerwa w tych regionach potrwa do 13 lutego.

Najdłużej, bo aż do 14 lutego na ferie zimowe będą czekać dzieci i młodzież z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. W ich przypadku przerwa od nauki potrwa do 27 lutego.

