Ferie zimowe zostaną przesunięte? Przemysław Czarnek zabrał głos

Przemysław Czarnek zdradził w rozmowie z mediami plany rządu dotyczące ferii zimowych. W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa rodzice i nauczyciele coraz częściej zastanawiali się, czy zimowy wypoczynek odbędzię się zgodnie z planem. – Dziś wracamy do nauki stacjonarnej, nie zmieniamy terminu ferii, nie zmieniamy decyzji co do studniówek – podkreślił w RMF FM minister edukacji.

Przemysław Czarnek przyznał jednak, że sytuacja epidemiczna w związku z pojawieniem się wariantu omikron jest bardzo dynamiczna, dlatego nie da się przewidzieć tego, co się stanie za trzy tygodnie. – Nie ma żadnych zmian w tym względzie. Od 15 stycznia, po tym pierwszym tygodniu nauki, ferie zimowe rozpoczną się w pięciu województwach, później w kolejnych. Wiemy jaka jest sytuacja w poszczególnych krajach europejskich, wiemy, że Omikron się rozwija, będziemy na bieżąco obserwować, ale żadnych zmian w terminie ferii nie przewidujemy – dodał polityk w TVP Info.

Ferie zimowe 2022 – kiedy?

MEiN przekazało również, że ez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa w nauce od 17 do 30 stycznia dotyczy uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego,

Od 24 stycznia do 6 lutego z zimowego wypoczynku będą mogli skorzystać uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia do 13 lutego potrwają ferie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, i zachodniopomorskim. Jako ostatni ferie rozpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Potrwają one od 14 do 27 lutego.

