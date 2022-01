Zdalne nauczanie. Alarmujący raport MEiN. Coraz więcej szkół nie pracuje stacjonarnie

Z najnowszego raportu MEiN wynika, że stacjonarnie pracuje 14 679 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 95,1 proc. wszystkich. 38 przedszkoli pracuje zdalnie, a 718 w trybie mieszanym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało również, że stacjonarnie pracuje 7795 szkół podstawowych i 4626 szkół ponadpodstawowych, czyli odpowiednio 78,8 proc. i 84,3 proc. Zdalnie pracują 33 szkoły podstawowe i 21 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracują 2062 szkoły podstawowe i 842 ponadpodstawowe. Pod uwagę brano tylko te województwa, w których nie ma obecnie ferii.

Dla porównania, w poniedziałek 17 stycznia nauka w normalnym trybie odbywała się w 15 070 przedszkolach (97,6 proc.), 13 394 szkołach podstawowych (93,1 proc.) oraz 7384 (94,5 proc.) szkołach ponadpodstawowych.

Ferie zimowe 2022 – kiedy?

Ferie dla uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego potrwają do 30 stycznia.

Od 24 stycznia do 6 lutego z zimowego wypoczynku będą mogli skorzystać uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia do 13 lutego potrwają ferie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, i zachodniopomorskim. Jako ostatni ferie rozpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Potrwają one od 14 do 27 lutego.

Czytaj też:

Zdalne nauczanie 2022 coraz bliżej? Adam Niedzielski stawia warunek