Zdalne nauczanie nie tylko w podstawówkach. Coraz więcej uczelni rezygnuje z trybu stacjonarnego

W związku ze wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem, część szkół podstawowych i ponadpodstawowch pracuje w trybie zdalnym lub hybrydowym. W ciągu zaledwie dwóch dni liczba placówek pracujących w trybie stacjonarnym znacząco spadła. Rektorzy kilku polskich uczelni podjęli decyzję o rezygnacji z kształcenia w trybie stacjonarnym.

Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Śląskim

Największa uczelnia w woj. śląskim - Uniwersytet Śląski w Katowicach – przechodzi na zdalny tryb nauczania. Rektor podjął taką decyzję w związku z radykalnym wzrostem liczby potwierdzonych zakażeń koronawirusem w regionie.

W Uniwersytecie Śląskim do końca semestru zimowego zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie zdalnej. W formie stacjonarnej będą realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Zdalne nauczanie na UAM

Od 24 stycznia także zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym – zdecydowała w czwartek 20 stycznia rektor uczelni.

W związku z rozporządzeniem prof. Bogumiły Kaniewskiej od 24 stycznia do 23 lutego kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej odbywać się będzie wyłącznie zdalnie, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

Kształcenie online wprowadza też Politechnika Poznańska. Na taki sam krok zdecydowały się władze Politechniki Warszawskiej. Decyzją rektora zimowa sesja egzaminacyjna oraz wszystkie zajęcia od poniedziałku 24 stycznia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym dla wszystkich form kształcenia na Politechnice Warszawskiej.

Według informacji zebranych przez PAP, taką decyzję mogą jeszcze w czwartek podjąć także władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego planują natomiast prowadzenie zajęć dla studentów w trybie hybrydowym.

