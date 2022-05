Na maturę nigdy nie jest za późno. Świadczy o tym zaszczytny wiek najstarszego maturzysty

W środę 4 lipca tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego. To wyjątkowy egzamin, ponieważ podszedł do niego ostatni rocznik, który ukończył gimnazjum. Dodatkowo tegoroczni licealiści wiele miesięcy spędzili, ucząc się zdalnie.

Tegoroczni maturzyści od dwóch lat na przemian uczyli się zdalnie i stacjonarnie. Na domiar złego w 2019 roku ich przygotowania do najważniejszego w życiu egzaminu przerwał strajk nauczycieli. Pośród tegorocznych maturzystów można znaleźć jednak również zdających, którzy lata temu uczyli się według zupełnie innej podstawy programowej. Matura 2022. Najstarszy maturzysta ma 71 lat Centralna Komisja Egzaminacyjna na swoim profilu na Twitterze lubi zdradzać ciekawostki dotyczące tegorocznego egzaminu dojrzałości. Jedną z nich był wiek najstarszego ze śmiałków, którzy maturę zdają w 2022 roku. Z informacji, jakie przekazało CKE, wynika, że PESEL najstarszego abiturienta zaczyna się od liczby 51. Oznacza to, że urodził się on w 1951 roku, więc ma 71 lat. Komisja dodała, że trzyma kciuki za najstarszego maturzystę. Matura 2022. Sprawdzamy harmonogram na kolejne dni Maturzyści mają już za sobą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Aby go zdać, muszą uzyskać minimum 30 proc. wszystkich punktów. O tym, czy im się to udało, dowiedzą się 5 lipca, kiedy to zostaną podane oficjalne wyniki matur. W kolejnych dniach maturzyści będą przystępować do kolejnych egzaminów: 5 maja 2022 (czwartek) godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy),

godz. 14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony). 6 maja 2022 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (poziom podstawowy),

godz. 14:00 – język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język hiszpański (poziom podstawowy). 9 maja 2022 (poniedziałek) godz. 9:00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),

godz. 14:00 – filozofia (poziom rozszerzony). 10 maja 2022 (wtorek) godz. 9:00 – język polski (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). 11 maja 2022 (środa) godz. 9:00 – matematyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). 12 maja 2022 (czwartek) godz. 9:00 – biologia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). 13 maja 2022 (piątek) godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). 16 maja 2022 (poniedziałek) godz. 9:00 – chemia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). 17 maja 2022 (wtorek) godz. 9:00 – historia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy). 18 maja 2022 (środa) godz. 9:00 – geografia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony). 19 maja 2022 (czwartek) godz. 9:00 – fizyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony). 20 maja 2022 (piątek) godz. 9:00 – informatyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony). 23 maja 2022 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka poziom podstawowym w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

godz. 10:35 – historia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

godz. 12:10 – geografia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

godz. 13:45 – biologia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

godz. 15:20 – chemia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

godz. 16:55 – fizyka poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Czytaj też:

