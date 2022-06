Program Stypendialny Horyzonty. „Niemożliwe staje się możliwe” dzięki partnerstwu zaprzyjaźnionych fundacji

Program zapewnia kompleksowe wsparcie uczniów i uczennic z małych miejscowości, którzy chcą zdobywać wiedzę i rozwijać się w liceach i technikach w dużych miastach. Z jednej strony to wsparcie materialne: pokrycie kosztów zamieszkania i wyżywienia w bursie, kursów językowych, wakacji czy ferii.

To jednak także wyjątkowa, kilkuletnia przygoda, podczas której młodzi ludzie budują poczucie własnej wartości i nawiązują długoletnie przyjaźnie. Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być sobą, uczą się dialogu i samodzielności. Razem wkraczają w dorosłe życie oraz otwierają się na to, co inne i nowe, otoczeni opieką i wsparciem koordynatorek i koordynatorów regionalnych. Do tradycji należy wspólne świętowanie i pożegnanie maturzystów. Podczas uroczystości otrzymują oni dyplomy i roczniki, upamiętniające wszystkich stypendystów, którzy zakończyli w danym roku ten etap edukacji.

W tym roku w spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, wziął udział Jerzy Starak, przedsiębiorca, filantrop, założyciel Fundacji Rodziny Staraków. Wieczór był okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale też wspomnień wypowiedzianych prosto ze sceny przez prezeskę Fundacji EFC, Aleksandrę Saczuk. Mówiła o licznych osiągnięciach, marzeniach i celach, które wyznaczyli sobie ambitni, młodzi, ludzie. Jerzy Starak, gratulując maturzystom zakończenia tak ważnego etapu w ich życiu, chętnie dzielił się osobistymi doświadczeniami.

– Wasza ambicja i aspiracja to szansa na lepszy świat. Wymażcie ze swojego słownika “niemożliwe”, bo – obserwując przez lata sukcesy wielu ludzi – dostrzegam, że jeśli komuś na czymś bardzo zależy i jest zdeterminowany, to osiąga to, co sobie zaplanuje. Udzielił też cennej wskazówki: – W poszukiwaniach swojej ścieżki zawodowej, zawsze kierujcie się swoimi zainteresowaniami, zdolnościami i pasją. To przyniesie Wam satysfakcję i nigdy nie będziecie mieć poczucia, że jesteście w pracy.

Nie są to przypadkowe słowa. Stypendium Horyzonty pomaga w rozwijaniu pasji i poszukiwaniu własnej ścieżki życiowej, dzięki stosowaniu metody tutoringu. Są to cele szczególnie ważne dla Fundacji Rodziny Staraków, która od 2016 roku wspólnie realizuje wraz z Fundacją EFC Program Stypendialny Horyzonty. Wkład Fundacji Rodziny Staraków zapewnił dotychczas stypendia dla 220 uczniów, z czego 143 osoby ukończyły już naukę. Wielu z nich osiąga dziś sukcesy zawodowe i naukowe, dzięki wyborowi najlepszych uczelni w Polsce i na świecie.

W roku szkolnym 2022/2023 opieką Fundacji Rodziny Staraków objętych będzie łącznie około 113 z wszystkich 206 uczniów korzystających z programu. Program Stypendialny Horyzonty to także historia wieloletniej współpracy między dwiema rodzinnymi fundacjami, o czym podczas wydarzenia mówił Igor Czernecki, przewodniczący Rady Fundacji EFC. – Partnerstwo z Fundacją Rodziny Staraków to nie tylko duże osiągnięcie w kontekście skali naszego programu stypendialnego. To również bezprecedensowy w Polsce przykład tego, że fundacje rządzą się innymi niż rynek prawami. W trzecim sektorze nie ma konkurencji i patentów na dobry pomysł. Działając wspólnie, można osiągnąć więcej. Trudno się z tym nie zgodzić. Fundacje odnalazły w sobie dobrych partnerów, którzy nowocześnie zarządzają prowadzonymi przez siebie instytucjami, a także realizują oryginalny i – co najważniejsze – dający wymierne efekty Program Stypendialny Horyzonty. Partnerstwo to wzajemna pomoc i wspólna odpowiedzialność zbudowane na zaufaniu. Tym zaufaniem obie fundacje darzą nie tylko siebie, ale przede wszystkim młodzież. To od niej przecież zależy przyszłość naszego społeczeństwa. Program Horyzonty i partnerska współpraca obu fundacji służą temu, by zaufanie to było dobrą i mądrą inwestycją.