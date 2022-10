Zmiany w kształceniu medyków. Środowisko protestuje, wiceminister odpowiada

W tym roku już 24 uczelnie kształcą przyszłych lekarzy. Ponad 10 tys. studentów rozpoczęło studia na wydziałach lekarskich i lekarsko-dentystycznych – to dwa razy więcej niż w 2015 r. Porozumienie Rezydentów, a także Naczelna Izba Lekarska, zwracają uwagę, że odbije się to negatywnie na jakości kształcenia, problemem są zwłaszcza nowe wydziały na uczelniach nie mających do tej pory doświadczeń z kształceniem przyszłych lekarzy. Nie podziela pan tych obaw?

Nie sądzę, by ktokolwiek dzisiaj kwestionował deficyt lekarzy w Polsce. Jeszcze niedawno dane OECD wskazywały, że w Polsce jest 2,4 lekarza na 1000 mieszkańców, co plasowało nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Samorząd lekarski wskazywał na deficyt lekarzy na poziomie ok. 60 tysięcy. Porozumienie podpisane w 2018 r. pomiędzy ówczesnym Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów jako jeden z głównych postulatów wskazywało na konieczność podejmowania działań mających na celu zwiększenie liczby lekarzy.

Dopiero w tym roku po raz pierwszy istotnie zwiększony rocznik studentów kierunku lekarskiego opuścił mury uczelni.

Na przestrzeni ostatnich lat zwiększyliśmy o prawie 3300 liczbę miejsc na kierunku lekarskim. Tym samym w kolejnych latach liczba absolwentów będzie także rosła. Niemniej jednak bez zwiększenia liczby uczelni nie udałoby się doprowadzić do obecnej sytuacji, kiedy to prawie 9,5 tys. studentów rozpoczyna kształcenie na kierunku lekarskim.