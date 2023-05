Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023. Daty i zasady

Egzamin ósmoklasisty podzielony został na trzy części: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. W poprzednich latach odbywał się on w kwietniu. Tym razem jednak zaplanowany został na maj. Wynika to z faktu, że do kwietnia ciężko było opracować całą podstawę programową. Ponadto, po egzaminach wielu uczniów miało trudności z motywacją do dalszej nauki.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

23 maja — egzamin z języka polskiego;

24 maja — egzamin z matematyki;

25 maja — egzamin z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego.

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00. Podczas tych trzech dni uczniowie z niższych klas nie mają zajęć.

Harmonogram egzaminów dodatkowych

Uczniowie, którzy nie mogą przystąpić do egzaminu w maju, otrzymają termin dodatkowy.



12 czerwca — egzamin z języka polskiego;

13 czerwca — egzamin z matematyki;

14 czerwca — egzamin z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego.

Ile trwają egzaminy ósmoklasisty?

Czas trwania egzaminu zależy od zdawanego przedmiotu. Na język polski uczniowie dostali aż 120 minut. W przypadku matematyki ten czas jest krótszy i wynosi 100 minut. Najszybciej uczniowie ukończą egzamin z języka obcego — po 90 minutach.

Ile punktów można uzyskać na egzaminie?

Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie ósmoklasisty wynosi 100. Punkty przeliczane są na wartość procentową. Liczba zdobytych punktów jest mnożona przez 0,35, a w przypadku języka obcego przez 0,3. Jednak bez względu na liczbę otrzymanych punktów, egzamin ósmoklasisty zawsze uznany będzie za zdany.

Przykładowo: jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 3 lipca. Dotyczy to zarówno uczniów z terminu głównego, jak i dodatkowego. Po 6 lipca uczniowie będą mogli zgłaszać się do szkół celem odebrania zaświadczeń.

Czytaj też:

Matura 2023. Terminarz, zasady egzaminu i zmianyCzytaj też:

Najpierw nauka, później praca. Uczniowie dorabiają korepetycjami