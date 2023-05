33-latka w ciąży zmarła w szpitalu. Prokuratura ujawniła bezpośrednią przyczynę śmierci

24 maja zmarła hospitalizowana 33-letnia ciężarna pacjentka Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Zawiadomienie ws. śmierci kobiety w piątym miesiącu ciąży złożyła dyrekcja placówki oraz matka zmarłej. Według rodziny 33-latki mogło dojść do popełnienia przestępstwa polegającego na „narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia przez personel szpitala”.

Śmierć 33-latki w „trudnej ciąży”. Dyrektor: Stan pacjentki gwałtownie się pogorszył

Dyrektor szpitala Marek Wierzba złożył też wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. – Była to pacjentka z ciążą trudną, powikłaną. Stan pacjentki gwałtownie się pogorszył. Doszło do obumarcia płodu, a następnie były podjęte czynności w celu ratowania życia pacjentki, natomiast zakończyły się niepowodzeniem – powiedział szef nowotarskiej placówki.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu w piątek wszczęła śledztwo ws. zgonu 33-latki. Tego samego dnia w Zakładzie Medycyny Sądowej CM UJ przeprowadzono sekcja zwłok ciężarnej. W poniedziałek w rozmowie z Onetem rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu podał wstępne wyniki.

Śmierć 33-letniej ciężarnej w szpitalu. Znane wstępne wyniki sekcji zwłok

– Udało się ustalić, że przyczyną zgonu był wstrząs septyczny, skrajny przypadek zakażenia sepsą. Szok doprowadził do niewydolności krążeniowo-oddechowej, w konsekwencji do zatrzymania się serca zmarłej. Biegli nie potrafią jednak jednoznacznie stwierdzić, co było powodem wstrząsu. Konieczne jest wykonanie szeregu kolejnych badań. Ich wyniki poznamy dopiero za jakiś czas – powiedział prokurator Leszek Karp.

Zmarła 33-latka pracowała na terenie nowotarskiego szpitala. Była zatrudniona w prywatnej aptece. Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek.

