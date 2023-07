Wyniki matur 2023. Gdzie je sprawdzić i od której są dostępne?

7 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki matur. Udostępnione zostaną one w szkołach oraz w Zintegrowanym Systemie Użytkownika (w skrócie ZIU). Sprawdźmy, od której godziny udostępnione zostaną wyniki i jak dostać się do systemu.

Wyniki matur 2023. Gdzie i o której będą dostępne?

Udostępnienie wyników nastąpi o godzinie 8:30. Będzie można sprawdzić je w ZIU. Fizyczne dokumenty absolwenci będą mogli odebrać w dyrekcji szkoły. Otrzymają tam świadectwo oraz wyniki każdego z egzaminów. Uczeń może również upoważnić bliską mu osobę do odbioru za niego wszystkich dokumentów.

Kiedy udostępnione zostaną wyniki z terminu dodatkowego?

Wyniki egzaminów maturalnych 2023 dla zdających terminie dodatkowym ogłoszone zostaną w tym samym terminie. Inaczej sytuacja ma się w przypadku osób, które będą zdawać maturę poprawkową. Takie osoby przystąpią do egzaminów 21 i 22 sierpnia (kolejno matura ustna i pisemna). Tacy uczniowie wyniki swoich egzaminów poznają 8 września.

Jak sprawdzić wyniki matur w systemie ZIU?

Wyniki dostępne będą na stronie www.ziu.gov.pl/login. Tam należy zalogować się, używając identyfikatora i hasła otrzymanego jeszcze przed egzaminem. Osoby, które nie posiadają danych do logowania muszą udać się do swojej szkoły średniej.

Dlaczego wyniki matur są takie ważne?

Jak najszybsze poznanie wyników matur jest bardzo ważne dla absolwentów szkół średnich. Muszą je wprowadzić na indywidualne konto rejestracyjne na stronie uczelni, do której aplikują. Dane te należy uzupełnić w systemie każdej uczelni, do których kandydowali. Działa to zupełnie inaczej niż egzamin ósmoklasisty. Po nim wyniki należało przekazać wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Do kiedy należy wprowadzić wyniki w system rekrutacyjny?

Każda uczelnia posiada własny harmonogram przyjmowania na studia. Dla przykładu Uniwersytet Jagielloński ma otwartą rekrutację do 9 lipca. Do 10 lipca musi nastąpić zaksięgowanie stosownej opłaty. Ogłoszenie listy przyjętych studentów nastąpi do 17 lipca. Po tym terminie należy zgłosić się do uczelni ze stosownymi dokumentami.

