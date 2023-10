Religia trafia do salek katechetycznych. Powód jest zaskakujący

Uczniowie z roku na rok coraz częściej rezygnują z uczestnictwa w lekcjach religii. Słychać głosy, że katecheza powinna być nauczana jedynie na terenie parafii. Tak też stało się w powiecie tarnowskim. Tamtejsza Rada Powiatu podjęła decyzje, że lekcje religii zostaną przeniesione do salek katechetycznych.

Lekcje religii trafią do salek katechetycznych

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu zmaga się z odwrotnym problemem niż cała Polska. W tej niewielkiej miejscowości chętnych do uczestniczenia w lekcjach religii jest tylu, że organizacja tych zajęć w szkole staje się niemożliwa.

Jak się okazuje budynek szkoły nie ma wystarczającej liczby sal lekcyjnych, żeby można było w nim zorganizować wszystkie zajęcia. Dyrekcja szkoły musiała uzgodnić z parafią św. Wawrzyńca w Wojniczu przeniesienie lekcji religii do znajdującej się w pobliżu sali katechetycznej.

Ostateczna decyzja spoczywała na starostwie. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła przeniesieni lekcji religii.

Decyzję w tej sprawie przyjęto jednogłośnie, bo to jest potrzeba bardzo pilna. Nie możemy dopuścić do takich sytuacji, że uczniowie uczą się w szkole do późnych godzin popołudniowych czy wieczornych" – informuje Roman Łucarz, starosta tarnowski na portalu Tarnów.naszemiasto.pl.

