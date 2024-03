Rekrutacja do przedszkola. Jak zapisać dziecko do przedszkola państwowego?

Marzec i kwiecień to czas rekrutacji w przedszkolach państwowych. O przyjęcie malucha do placówek mogą starać się rodzice dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich. Sześciolatki mają zapewnione miejsce w zerówkach, ponieważ są objęte obowiązkiem przedszkolnym. W tym wypadku rodzice nie muszą się martwić o wyniki rekrutacji.

Kto może zapisać dziecko do przedszkola?

Dziecko może zacząć chodzić do przedszkola państwowego w wieku 3 lat, choć niektóre placówki przyjmują już 2,5-latki (jeśli są odpieluchowane i w miarę samodzielne). O przyjęcie malucha do placówki mogą starać się wszyscy, ale w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych (w których opiekunem jest tylko jeden z rodziców) lub dzieci z niepełnosprawnością.

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Każda placówka państwowa dysponuje określoną liczbą miejsc dla dzieci przedszkolnych w określonym roku szkolnym. Rekrutacja rusza na wiosnę, a rodzice mają zwykle kilka tygodni na złożenie dokumentów o przyjęcie dziecka do przedszkola. Samo dostarczenie dokumentów nie oznacza, że dziecko dostanie się do wybranej placówki. W procesie rekrutacji rozpatrywane jest nie tylko, czy rodzice dziecka pracują, ale również to, gdzie płacą podatki, czy do placówki uczęszcza już starsze rodzeństwo, czy maluch pochodzi z rodziny wielodzietnej.

Rekrutacja do przedszkola a dokumenty

W czasie rekrutacji do przedszkola rodzice powinni przygotować:

wniosek o przyjęcie do przedszkola (znajduje się na stronie urzędu miasta lub w elektronicznym systemie rekrutacyjnym)

zaświadczenia z zakładu pracy o tym, że są zatrudnieni i nie znajdują się w okresie wypowiedzenia

pierwszą stronę zeznania podatkowego, poświadczającą, że odprowadzają podatki w danym mieście (nie wszędzie wymagana)

oświadczenie o wielodzietności rodziny

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego



dokument poświadczający, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej

Kiedy zapisać dziecko do przedszkola?

Terminy rekrutacji mogą różnić się w zależności od regionu kraju. Najczęściej rekrutacja odbywa się w marcu, ale aby poznać dokładne terminy warto sprawdzić strony urzędów miast. Tam powinny znaleźć się wszystkie szczegółowe dane na temat terminów i sposobu rekrutacji. Dokumenty zazwyczaj składa się elektronicznie.

Co zrobić, gdy dziecko nie dostanie się do przedszkola?

Jeśli dziecko nie dostanie się do wybranej przez rodziców placówki, rodzic może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Najczęściej ma na to 7 dni, a odwołanie może złożyć u dyrektora placówki. Rodzic może również zgłosić się do innych placówek i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Czytaj też:

Dwulatka ciężko poparzona w przedszkolu. Wstrząsająca relacja matkiCzytaj też:

Coraz więcej małych dzieci uzależnia się od smartfonów. Ekspert: Potrzebna wczesna profilaktyka