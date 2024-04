Futurist of The Year 2024: Kongres nauki i wizja przyszłości

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika może z dumą ogłosić sukces pierwszej edycji międzynarodowego, interdyscyplinarnego kongresu naukowego Futurist of The Year 2024. Trzydniowe święto nauki, które odbyło się w dniach 9-11 kwietnia 2024 roku w Warszawie, zjednoczyło myślicieli, naukowców i wizjonerów z całego świata, tworząc największe w Europie Środkowej forum dyskusji na temat przyszłości. Kongres nie tylko prezentował najnowsze osiągnięcia naukowe, ale również zarysowywał wyzwania i możliwości, jakie stoją przed ludzkością w nadchodzących latach.

Organizowany przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika we współpracy z partnerami i patronami stanowił platformę międzynarodową, gdzie ekspertami byli wybitni naukowcy, futurologowie i eksperci z czołowych instytucji badawczych na całym świecie. Inaugurację wydarzenia stanowił wykład laureata Nagrody Nobla, prof. Didiera Queloza, pod tytułem "Rewolucja egzoplanet śladami Kopernika".

Dni wypełnione wiedzą

Wydarzenie, które zgromadziło wybitnych ekspertów, badaczy i przedstawicieli branży technologicznej, odznaczało się bogatym programem obejmującym szereg interesujących tematów, począwszy od sztucznej inteligencji po przyszłość cyfrowego zdrowia.

„Znakomite przyjęcie kongresu przez uczestników i prelegentów przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Zgromadziliśmy myślicieli i wizjonerów, którzy w obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i jej potencjalnego wpływu na świat podkreślili, jak niezbędne są dzisiaj takie inicjatywy. Wartość edukacyjna zgromadzonych materiałów filmowych jest imponująca, a wyrażona przez prelegentów ochota do dalszej współpracy i prowadzenia wykładów dla naszych studentów otwiera nowe horyzonty dla polskiej edukacji, tworząc niezwykłe możliwości rozwoju i networkingu. Centralną ideą naszej uczelni od początku było zapewnienie, aby studenci w Polsce mieli bezpośredni dostęp do wiedzy oferowanej przez profesorów z najbardziej renomowanych uniwersytetów świata. Dążymy do tego, by wybitni naukowcy przyjeżdżali do nas, eliminując potrzebę wyjazdów naszych studentów za granicę w poszukiwaniu jakości edukacji, a ten kongres okazał się świetnym środkiem do osiągnięcia tego celu”. – powiedział w trakcie wystąpienia podsumowującego kongres dr Piotr Turek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Każdy z trzech dni kongresu poświęcony był innemu obszarowi przyszłości: pierwszy dzień skupił się na technologiach, drugi na finansach, a trzeci na edukacji i nauce. Uroczyste otwarcie kongresu dokonał JM dr Piotr Turek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Futurist of The Year 2024 zgromadził 29 prelegentów o światowej renomie, w tym laureatów Nagrody Nobla, którzy w sumie opublikowali ponad 1500 artykułów naukowych i książek oraz zdobyli ponad 100 międzynarodowych nagród. Na miejscu uczestniczyło ponad 600 osób, zaś transmisje na żywo śledziło kilkanaście tysięcy widzów, co zapewniło globalny zasięg wydarzenia.

PLEBISCYT – Futurist of The Year 2024

Pierwszy dzień kongresu zakończyła ceremonia wręczenia nagród w plebiscycie “FUTURIST OF THE YEAR 2024. Poznaliśmy laureatów, wybitne osobowości, osoby zasłużone dla przyszłości zostały nagrodzone za znaczący wkład i działalność w danej dyscyplinie w dziewięciu kategoriach: Wolontariat, Energia, Astronomia, Filozofia/Psychologia, Technologia, Cyberbezpieczeństwo, Bankowość, Medycyna, Ekonomia.

“Bardzo się cieszę, że do najwybitniejszych plebiscytu Futurist of The Year kapituła postanowiła dołączyć i nagrodzić naszego przyjaciela z Zachodu, wybitnego ekonomistę Paula Krugmana, z którym współpracuję w City University of New York. Profesor Krugman przyjedzie do Polski i będzie w tym samym miejscu, w którym dzisiaj stoimy. Dziękuję jeszcze raz” – powiedział prof. Konrad Raczkowski z City University of New York, który odebrał nagrodę w imieniu prof. Paula Krugmana i poinformował, że prof. Krugman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii przyjedzie osobiście do Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika jeszcze w tym roku w czerwcu.

Laureatami zostali:

Futurist of The Year | ASTRONOMIA – dr. hab. Maciej Mikołajewski

Futurist of The Year | GOSPODARKA – Tomasz Biernacki

Futurist of The Year | BANKOWOŚĆ – prof. Paul Krugman

Futurist of The Year | MEDYCYNA – Beata Drzazga

Futurist of The Year | TECHNOLOGIA – Michał Świerczewski

Futurist of The Year | FILOZOFIA/PSYCHOLOGIA – Dr Jordan Peterson

Futurist of The Year | CYBERBEZPIECZEŃSTWO – Jarosław Królewski

Futurist of The Year | ENERGIA – Wojciech Dąbrowski

Futurist of The Year | CHARYTATYWNOŚĆ – Rafał Brzoska i Omenaa Mensah

Komisja konkursowa Plebiscytu Futurist of The Year 2024 obradowała w składzie wybitnych osobistości świata nauki, naukowców, specjalistów i praktyków: Prof. Marios Loukas, Prof. Peter C. Bishop, Prof. Saša Horvat, Zofia Bugajna-Kasdepke, Mgr. Inż. Nikola Bukowiecka, Agnieszka Kępińska-Sadowska, Grzegorz Piwnicki, Karol Sadaj, Łucja Woźnica, Anna Żywiołek, Philipp Eichholzer.



Wizjonerzy przyszłości technologicznej

