Matura 2024 z matematyki. Co można zabrać na salę egzaminacyjną?

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w środę 15 maja. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 180 minut, do godziny 12:00. Przystąpią do niego absolwenci liceów i techników z klas ścisłych (m.in. matematyczno-informatycznych czy matematyczno-fizycznych), którzy planują studia wyższe na kierunkach ścisłych. Dobry wynik z matury rozszerzonej z matematyki może otworzyć drzwi do wielu wydziałów na najlepszych politechnikach w Polsce.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym uważana jest za jeden z najtrudniejszych egzaminów maturalnych. Wielu uczniów przygotowuje się do niego przez kilka lat, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych z matematyki lub w korepetycjach. W tym roku maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie zdawać 72 tysiące maturzystów.

Matura z matematyki – jakie zadania na poziomie rozszerzonym?

Na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym uczniowie muszą rozwiązać od 10 do 14 zadań otwartych. Maturzyści mogą uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Wśród zagadnień, które mogą się pojawić, znajdują się tematy z matury podstawowej oraz ciągi, równania kwadratowe z parametrem, równania i nierówności z wartością bezwzględną, równania i nierówności trygonometryczne.

Matura z matematyki – co można zabrać na salę egzaminacyjną?

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej maturzysta musi okazać dowód osobisty. Oprócz dokumentu tożsamości trzeba posiadać długopis lub pióro z czarnym atramentem. Na maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym można również przynieść:

linijkę

cyrkiel

kalkulator prosty

Matura z matematyki, poziom rozszerzony – kiedy termin dodatkowy?

Uczniowie, którzy nie przystąpią do matury z matematyki w terminie głównym, czyli 15 maja, będą mogli napisać egzamin 11 czerwca o godz 9:00.

