Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki. Czy będzie tak trudny jak rok temu?

Egzamin ósmoklasistyz matematyki uważany jest za najtrudniejszy z testów, które muszą napisać absolwenci szkoły podstawowej. Nie można go nie zdać, dlatego uczniowie powinni spokojnym krokiem wchodzić na salę egzaminacyjną. Wyniki z egzaminu są jednak brane pod uwagę w rekrutacji do liceów i techników, jeśli więc ósmoklasistom zależy, by dostać się do dobrej szkoły, muszą dać z siebie wszystko.

Dziś egzamin ósmoklasisty z matematyki

226 tysięcy uczniów napisze dzisiaj egzamin ósmoklasisty z matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań zamkniętych i otwartych będą mieli 100 minut. Maksymalnie mogą uzyskać 25 punktów.

Egzamin z matematyki uważany jest za najtrudniejszy ze wszystkich trzech egzaminów ósmoklasisty. W ubiegłym roku średni wynik wynosił tylko 53 procent, podczas gdy średnie noty uzyskane z egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego wynosiły 66 procent.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z matematyki?

W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki znajduje się od 19 do 23 zadań. Większość z nich stanowią zadania zamknięte (od 14 do 16), z których można uzyskać 50 procent wszystkich punktów. W arkuszu znajdują się także zadania otwarte (od 5 do 7), z których również można uzyskać około 50 procent wszystkich punktów.

Egzamin sprawdza:

umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce

znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania)

zdolność analizowania i rozwiązywania problemów

Zadania mogą dotyczyć działań na liczbach naturalnych, działań na liczbach całkowitych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, potęgowania, tworzenia wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi, obliczeń procentowych, równań z jedną niewiadomą, własności figur geometrycznych, geometrii przestrzennej czy kątów.

Egzamin ósmoklasisty 2024 to ostatni egzamin oparty na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie podstawie programowej. W przyszłym roku szkolnym 2024/2025 uczniowie przystąpią do testów opartych na ogólnej podstawie programowej.

