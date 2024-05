Matura ustna z języka polskiego 2024. Na czym polega egzamin?

Matura ustna z języka polskiego to egzamin podzielony na dwie części. Uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania jawne i niejawne, a maksymalnie mogą zdobyć 30 punktów.

Na czym polega matura ustna z języka polskiego?

Matura ustna z języka polskiego trwa 30 minut. W czasie pierwszych 15 minut uczeń ma się przygotować, a później zaprezentować wypowiedź i porozmawiać z egzaminatorami. Na maturze ustnej z języka polskiego można zdobyć 30 punktów.

Na co zwracają uwagę egzaminatorzy na maturze ustnej z języka polskiego?

Na maturze ustnej z języka polskiego oceniane są cztery zagadnienia:

Aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych – 16 punktów

Kompozycja wypowiedzi – 4 punkty Aspekt merytoryczny w rozmowie z komisją – 6 punktów

Zakres i poprawność środków językowych – 4 punkty



Zadania z matury ustnej z języka polskiego

Matura ustna z języka polskiego podzielona jest na dwie części: na tzw. część jawną i niejawną. Najpierw uczniowie odpowiadają na jedno z pytań, które wylosowali z dostępnej puli. Są to pytania jawne, które dotyczą lektur lub zagadnień z nimi związanych. Uczniowie znają je przed wgzaminem, więc mogą wcześniej się do nich przygotować.

Później odpowiadają na tzw. pytanie niejawne z zakresu literatury, kultury i języka. Tych pytań już nie znają. Mogą one zawierać tekst literacki, tekst kultury, tekst ikonograficzny lub jego fragment. To trudniejsza część egzaminu maturalnego.

Gdzie znaleźć pytania jawne z matury ustnej z języka polskiego?

Pytania jawne można znaleźć na stronie cke.gov.pl. Uczniowie już na początku roku szkolnego są zachęcani do tego, by systematycznie przygotowywać się do egzaminu. Dobra wiadomość jest taka, że lista pytań jawnych jest dużo krótsza niż w ubiegłych latach. Uczniowie mają zatem łatwiej niż poprzednie roczniki, które musiały opanować dużo dłuższą listę zagadnień do pytań jawnych.

