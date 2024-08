Jesteście mistrzami języka polskiego? Jeśli tak, macie okazję to udowodnić. A jeśli często zaglądacie do słowników, przed Wami okazja do podszkolenia swoich umiejętności.

60 sekund – tyle wystarczy, by rozwiązać nasz najnowszy test z ortografii. Podejmijcie wyzwanie i sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć wszystkie pułapki. Quiz ortograficzny ze słowami na literę „j”. Zdobędziesz komplet punktów? Pytanie 1 z 10 Który zapis jest poprawny? Rozwiąż quiz