Klasy będą liczyły więcej uczniów. Kiepskie wieści dla nauczycieli

Ukraińskie dzieci będą podlegały obowiązkowi szkolnemu dokładnie tak samo jak dzieci polskie. Od nowego roku szkolnego 2024/2025 r. wszystkie ukraińskie dzieci w wieku 7-18 lat powinny uczęszczać na zajęcia lekcyjne. W innym przypadku rodzice mogą zapłacić karę finansową.

Nowe limity uczniów w klasach

Na mocy nowych przepisów do szkół dołączy niemal 80 tys. uczniów zza wschodniej granicy. To duże obciążenie dla już i tak przeciążonego systemu oświaty. W dużych miastach w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych lekcje odbywają się na dwie, a czasem nawet na trzy zmiany. Teraz jednak uczniów będzie jeszcze więcej, co rodzi dodatkowe problemy nie tylko dla dzieci, ale i dla nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w dużej grupie uczniów nigdy nie jest tak efektywne jak w niewielkiej. Do tej pory maksymalny limit uczniów liczył 25 osób. Po zmianach uczniów ma być nawet 29. To spora zmiana, która przyniesie różne trudności dla systemu oświaty.

Związki protestują

Na liczne problemy, które może stworzyć podniesienie limitu uczniów w klasach, zwraca uwagę wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.

„Zgodnie z przepisami można tworzyć oddziały przygotowawcze, ale ja wiem, że tych oddziałów nikt nie będzie chciał tworzyć, tak było też 2,5 roku temu. Nikt ich nie chce, bo to kosztuje, więc się upycha dzieci do tych klas, które są ponad limity” – cytuje słowa wiceprezeski Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszuli Woźniak portalsamorzadowy.pl

Czytaj też:

Szkoła w chmurze do kontroli? Ekspert ostrzega: Ta „masówka” może prowadzić do zaniedbańCzytaj też:

Te sygnały powinny zaniepokoić rodziców. Wczesna interwencja jest kluczowa