Quiz ortograficzny na upalny weekend. Poziom trudności faluje!

60 sekund – tyle wystarczy, żeby rozwiązać nasz najnowszy quiz ortograficzny. Pytania zostały dobrane zgodnie z konkretnym kluczem. W teście pojawiają się tylko słowa zaczynające się na literę „d”. Trzeba przyznać, że niektóre z pytań są banalne, ale część może wywołać wątpliwości. Niezależnie od tego, czy jesteście mistrzami języka polskiego, czy często zaglądacie do słowników, zachęcamy Was do rozwiązania naszego testu. Sprawdźcie, jak dobrze poszłoby Wam szkolne dyktando.