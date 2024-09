Ministra edukacji Barbara Nowacka o zmianach w szkołach. Zapowiada reformę

2 września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczęli nowy rok szkolny 2024/2025. W placówkach odbyły się uroczyste apele, a dyrektorzy szkół i pedagodzy przywitali dzieci po wakacjach.

To będzie rok dużych zmian, które czekają zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Podstawa programowa została okrojona, a lista lektur znacznie uproszczona, dlatego uczniowie będą mieli mniej materiału do przyswojenia. Nie będzie również prac domowych w klasach IV-VIII, a klasy I-III będą mogły mieć zadawane jedynie ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczące motorykę małą.

Ze szkół zniknie przedmiot Historia i Teraźniejszość, zmniejszy się również liczba godzin religii. Uczniowie będą uczyć się pierwszej pomocy.

Ministra edukacji o zmianach w nowym roku szkolnym

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego ministra edukacji Barbara Nowacka napisała list do uczniów. „Od dziś zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli spokojniej, bardziej wnikliwie zapoznawać się z zagadnieniami poruszanymi na szkolnych zajęciach. Młodzież zyska czas na poszerzanie swoich zainteresowań czy zacieśnianie rówieśniczych relacji, a Państwo, Szanowni Rodzice, przestrzeń do budowania rodzinnych więzi” – zaznaczyła Barbara Nowacka.

Życzenia odnoszą się zarówno do okrojonej podstawy programowej, która ma umożliwić uczniom głębsze i bardziej wnikliwe skupienie się na omawianych tematach, a także do zlikwidowania prac domowych. Brak szeregu zajęć do wykonania w domach ma odciążyć rodziców, którzy dotychczas nierzadko spędzali kilka godzin dziennie na odrabianiu prac domowych ze swoimi dziećmi.

Szkoła przyszłości

„Jestem przekonana, że tworzenie szkolnej społeczności warunków do wszechstronnego rozwoju to istotny krok na drodze do zbudowania nowoczesnego, a przede wszystkim efektywnego systemu oświaty. Szkoły tworzonej w oparciu o najwyższe standardy edukacyjne, trwałe relacje łączące kuratorów, dyrektorów, dydaktyków, rodziców, jak również dialog z instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi. Miejsca bezpiecznego, otwartego i przyjaznego; takiego, do którego chce się wracać każdego dnia” – uzupełniła ministra.

Barbara Nowacka zapowiada podwyżki dla nauczycieli

Ministra edukacji zaznaczyła również, że pragnie przywrócić pedagogom należne im miejsce w społeczeństwie, zapewnić szacunek i godziwe warunki do pracy. Z tego powodu zamierza walczyć o podwyżki płac. „Poczucie satysfakcji z codziennej pracy to również godne warunki finansowe. Dlatego zapewniam, iż ustalone w styczniu 2024 roku 30- i 33-procentowe podwyżki Państwa pensji są jedynie początkiem procesu koniecznych zmian w tym obszarze” – podkreśliła Barbara Nowacka.

