Quiz ortograficzny na otwarcie dnia! Powtarza się jeden dylemat. Trzecie pytanie to eliminator!

W najnowszej odsłonie quizu ortograficznego przygotowaliśmy dla Was 10 pytań, w których sprawdzamy znajomość zapisu wyrazów z „h” i „ch”. Trzeba przyznać, że poziom trudności faluje, a trzecie pytanie jest najtrudniejsze z całego zestawu. Niezależnie od tego, czy jesteście mistrzami ortografii, czy po prostu chcecie podszkolić swoją wiedzę, zachęcamy do rozwiązania testu. Nie powinno Wam to zająć dłużej niż 60 sekund. Wynikami pochwalcie się w komentarzach!