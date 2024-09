Ten quiz ortograficzny to wyzwanie! Już pierwsze pytanie może zaskoczyć

Aby rozwiązać nasz najnowszy quiz ortograficzny, potrzebujecie jedynie 60 sekund. Tyle czasu wystarczy, chociaż trzeba przyznać, że poziom testu nie należy do najłatwiejszych. Jednym z czynników jest fakt, że pytamy o zapis słów, których z pewnością nie używacie często, a więc nie są opatrzone. Spróbujcie swoich sił i chociaż przez chwilę poczujcie się jak na szkolnym dyktandzie. Zachęcamy Was również do rozwiązywania naszych innych quizów – nie tylko z języka polskiego. Powodzenia!