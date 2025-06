MEN szykuje rewolucję w przedszkolach. Rozpoczęły się konsultacje publiczne

Z Rządowego Centrum Legislacji wynika, że projekt nowelizacji prawa oświatowego został w poniedziałek 23 czerwca skierowany do konsultacji publicznych. Celem zmian jest rozszerzenie możliwości zatrudnienia w przedszkolu osoby niebędącej nauczycielem.

Przedszkola będą mogły zatrudniać nie tylko nauczycieli? MEN szykuje nowelizację ustawy

Obecne przepisy przewidują taką możliwość w publicznym przedszkolu wyłącznie do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, a nie do zajęć wychowania przedszkolnego, w trakcie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Po nowelizacji osoba niebędąca nauczycielem będzie mogła zostać zatrudniona w przedszkolu do wszystkich prowadzonych zajęć, a nie tylko do tych rozwijających zainteresowania dzieci. Będzie to jednak możliwe w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty. Dodatkowo przygotowanie takiej osoby będzie musiało być uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Praca w przedszkolach czeka. MEN chce ułatwić zatrudnianie

Zmiana dotyczy przedszkoli publicznych, ale będzie miała zastosowanie również do przedszkoli niepublicznych. Aktualnie w obu typu placówkach jest zatrudnionych 138 743 nauczycieli, z czego 92 136 osób to nauczyciele wychowania przedszkolnego. Pozostali to nauczyciele specjaliści, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i nauczyciele języka obcego. Jednocześnie przedszkola wykazywały 977 wolnych stanowisk pracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

„Zmiana przepisów umożliwi dyrektorowi przedszkola prowadzenie skutecznej polityki kadrowej i podejmowanie racjonalnych decyzji odpowiednich do potrzeb kadrowych przedszkola. Jednocześnie obowiązek uzyskania zgody kuratora oświaty będzie gwarancją, że osoba niebędąca nauczycielem będzie spełniała niezbędne warunki do prowadzenia zajęć w przedszkolu” – brzmi fragment uzasadnienia. Zmiana ma zacząć obowiązywać dwa tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

