ZNP zawiódł się na MEN. „Rażąca bezczelność organów państwa”

W pierwszej połowie 2019 roku uruchomiono największy do tej pory strajk, w którym uczestniczyli pracownicy oświaty. ZNP szacował, ze wzięło w nim udział 75 proc. przedszkoli i placówek edukacyjnych, a te, które nie uczestniczyły w proteście bezpośrednio, wyrażały mentalną solidarność.

Czy ogólnopolski strajk powróci? Jak podaje Radio ZET, zarząd główny ZNP zdecydował o powołaniu „pogotowia protestacyjnego” – poinformował 24 czerwca prezes Sławomir Broniarz. To ze względu na „opieszałość działań rządu w odniesieniu do środowiska nauczycieli”. Redakcja pisze, że oznacza to uruchomienie akcji informacyjnej. „Dziennik Gazeta Prawna” wskazuje natomiast, że jeśli do 29 sierpnia Rada Ministrów nie zgodzi się na zmianę warunków pracy pedagogów w całej Polsce, to dojdzie do protestu.

ZNP zawiódł się na MEN. Związkowcy mówią o „rażącej bezczelności organów państwa”

Oto niektóre z żądań ZNP w imieniu nauczycieli: związkowcy chcą co najmniej 10-procentowej podwyżki wynagrodzeń, co weszłoby w życie z początkiem nowego roku szkolnego (na początku września), uchwalenia nowelizacji ustawy dot. Karty Nauczyciela (m.in. chodzi o uporządkowanie kwestii obliczania godzin ponadwymiarowych i związanych z nimi wynagrodzeń) czy zmiany prawa ws. świadczeń kompensacyjnych (obniżenie wieku, który uprawniałby do skorzystania z nich).

– ZNP protestuje przeciwko rażącej bezczelności organów państwa, wobec problemów w edukacji. A problemów jest wiele, zaczynając od braków kadrowych, przez warunki pracy nauczycieli, do wynagrodzeń i zasad awansu zawodowego. Przez 1,5 roku zmarnowano czas – mówi Urszula Woźniak, cytowana przez „Zetkę”, która pełni funkcję szefowej warszawskiego oddziału ZNP.

Najpierw akcja informacyjna, a potem – 1 września – być może dojdzie do manifestacji w Warszawie – czytamy w serwisie wiadomosci.radiozet.pl.

Czytaj też:

Nauczyciel „szarpał się” z uczniem podczas lekcji. „Przymusowe doprowadzenie”Czytaj też:

Najlepszy prezent dla nauczyciela? Oto trzy rzeczy, które zawsze się sprawdzą