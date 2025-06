Obowiązkowa matura z matematyki? Wpis z nagraniem posłanki otworzył puszkę Pandory

W środę 25 czerwca na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji Izabela Bodnar z Polski 2050 przedstawiła propozycję rozpatrzenia petycji dotyczącej zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. Przekonywała, że sprawa „budzi szczególne emocje społeczne” i miała rację.

– Jak ta petycja została mi przypisana, dostałam naprawdę dziesiątki maili, wiadomości od zarówno uczniów, rodziców, dziadków i proszę mi wierzyć, że jestem bardzo poruszona tym, jak ten temat wywołuje rzeczywiście kontrowersji, emocji – podkreśliła na wstępie polityk.

Petycja ws. zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. Wpis wyświetlono 1,4 mln razy

„Obowiązkowa matura z matematyki to zmora wielu uczniów. Dziś na prośbę 25 tysięcy obywateli, którzy podpisali petycję o zniesieniu obowiązkowej matury z matematyki, rozpoczęliśmy w Sejmie dyskusję o tym, jak poprawić sytuację polskich uczniów” – napisała Bodnar. Nagranie osiągnęło 1,4 mln wyświetleń (stan na godz. 12 – red.)

„Obniżajmy wymagania, likwidujmy prace domowe. Widać gdzieś na Zachodzie trzeba pozbierać szparagi”.... – ocenił Janusz Cieszyński z PiS. „MEN wyraźnie wypowiedział się za obowiązkową maturą z matematyki” – zareagowała Katarzyna Lubnauer. „To jeszcze prace domowe oddajcie i pogadamy” – zripostował były minister cyfryzacji.

Koniec obowiązkowej matury z matematyki? PiS stanowczo

„Najpierw zakaz prac domowych. Teraz matematyki na maturze. A w tym samym czasie wzniosłe hasła o konieczności rozwoju Polski, bycia globalnym liderem. Jakim cudem oni łączą te kropki?” – zastanawiał się z kolei europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Mueller.

„Matematyka dla uczniów z dysfunkcją nazywaną dyskalkulatią jest jak bieg przez płotki, dla człowieka bez nogi. Niemożliwa z przyczyn fizjologicznych do nauczenia. Powoduje ogromne straty społeczne, depresję, zamknięcie, zdolnym w innych dziedzinach uczniom, możliwości dostania się na studia wyższe. Dyskusja o tym jest bardzo potrzebna” – skomentowała swój wpis Bodnar po tym, jak zrobiło się zamieszanie.

Wprowadził obowiązkową maturę z matematyki. Zabrał głos ws. jej zniesienia

„Pani poseł Bodnar chciałem przypomnieć, że obowiązkową matematyka na maturze, którą od 2010 wprowadziłem rozporządzeniem w 2007, została uznana w 2019 przez specjalistów m.in. brytyjskich za jedną z przyczyn spektakularnego postępu naszej młodzieży w międzynarodowych konkursach PISA oceniających umiejętności uczniów” – przekonywał z kolei Roman Giertych.

„Decyzję tę wówczas podjąłem (pomimo ostrych protestów uczniów) na wniosek rektorów prawie wszystkich poważnych polskich uczelni, którzy uznawali podstawowe umiejętności z matematyki za konieczne dla jak najszerszej grupy społecznej. Miało to ich zdaniem mieć wpływ również na gospodarkę. I pewnie miało i ma” – kontynuował były minister edukacji.

Roman Giertych o matematyce na egzaminie dojrzałości

„Początkowo jak podpisałem to rozporządzenie, matematyka obowiązkowa miała być czasowo łagodzona przez wentyl bezpieczeństwa w postaci zasady, że jednego egzaminu na maturze można nie zdać, jeśli się ma ogólny wynik 30 proc. Zniósł ten wentyl później jednak absurdalny wyrok TK. Być może taki wentyl mógłby wrócić, ale co do zasady nie ulegajmy populizmowi i chęci płytkiego przypodobania się. Takie zmiany trzeba szeroko skonsultować szczególnie z rektorami Politechnik” – podsumował Giertych.

„Dziękuję, że się pan odniósł do tej dyskusji. Petytorzy nie tyle żądają całkowitego zniesienia matury z matematyki, co zauważenie problemu dzieci z tzw. dyskalkulią, które nie są w stanie z przyczyn czysto fizjologicznych nauczyć się jej ponad pewien bardzo podstawowy poziom” – odpowiedziała mu Bodnar.

Izabela Bodnar o skali problemu

„Na wczorajszej dyskusji usłyszeliśmy o ogromnym problemie kilkudziesięciu tysięcy dzieci, często wybitnych w innych dziedzinach, które przeżywają prawdziwy dramat, bo nie mogą zdać matury. To blokuje im zupełnie dalszą edukację na studiach wyższych. Nad tym jako politycy powinniśmy się pochylić, bo system nie adresuje właściwie tego problemu” – dodała posłanka Polski 2050.

„Ten problem regulują odrębne przepisy, które w przypadku potwierdzenia przez psychologa takiego problemu nadają inne wymagania. Ale może trzeba doprecyzować” – zripostował Giertych.

Marcin Józefaciuk przedstawił perspektywę nauczyciela

Zanim swój pierwszy wpis z nagraniem wstawiła Bodnar posiedzenie podsumował Marcin Józefaciuk z KO. „Jako nauczyciel mówiłem o uczniach, którzy mają ogromny potencjał – są humanistami, artystami, pasjonatami języków – ale obowiązkowa matura z matematyki staje się dla nich nie do przejścia. Zamyka im drogę do marzeń. To samo dzieje się w przypadku zawodowców. Dodatkowo wykazałem brak równych szans uczniów. Argumentów za zmianą jest wiele więcej” – pisał polityk.

Komisja skieruje dezyderaty do premiera, minister edukacji, minister zdrowia, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister ds. równości. „Chcemy edukacji, która wspiera, a nie rani. Która rozwija, a nie wyklucza. Matematyka to piękna dziedzina – ale nie powinna być przeszkodą nie do pokonania dla tych, którzy mają inne talenty. Szanujmy różnorodność umysłów” – zakończył Józefaciuk.

Czytaj też:

Szkoła nie stosuje się do zakazu MEN. Wicekurator oświaty pogroził palcemCzytaj też:

Pani Zuzia próbuje odczarować matmę: Pierwszy rok w szkole jest stracony