Wielkie zmiany w szkołach. Wiceszefowa MEN zdradziła szczegóły

Katarzyna Lubnauer w radiowej Jedynce poruszyła temat m.in. zmian programowych od 2026 r. Wiceszefowa MEN wspomniała o odchudzeniu podstaw programowych i zgodziła się, że to półśrodek. – Reforma jest przewidywana w szkole podstawowej. Ona będzie krocząca, czyli wchodzi najpierw do szkół podstawowych i do przedszkoli, do klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych w roku 2026, potem odpowiednio druga, trzecia itd., piąta, szósta itd. – powiedziała Lubnauer.

– Przede wszystkim podstawy programowe mają być bardziej przenikające się wzajemnie, czyli mamy w tej chwili około 200 osób ekspertów, którzy są po pierwsze jawni, po drugie pracują pod kierownictwem Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego. Całą reformę monitoruje rada monitorująca reformy im. Komisji Edukacji Narodowej, ciało bardzo społeczne, złożone z 40 ekspertów. W związku z tym to też się bardzo zmieniło – kontynuowała wiceminister.

Katarzyna Lubnauer o reformie programowej

Lubnauer zaznaczyła, że „cała reforma jest przeprowadzana w dużych konsultacjach z nauczycielami, w których wzięło już udział ponad 30 tys”.. – Podstawy programowe mają być dużo bardziej praktyczne i zawierać takie właśnie działania. Trochę widać tu już na edukacji obywatelskiej, która zawiera np. projekt społeczny, czy działania praktyczne, które musi uczeń zrobić. Warto popatrzeć, jak wygląda podstawa programowa z edukacji obywatelskiej, bo ona już wchodzi 1 września tego roku – mówiła.

– Po drugie, mają być zmieniane zarówno, wczoraj ja nawet zaakceptowałam materiał przygotowany dla tej rady monitorującej dotyczących zmian w egzaminach. Te zmiany oczywiście będą dotyczyć najwcześniej egzaminów w roku 2031, więc to jest jeszcze dość długa perspektywa. Ale będą też zmieniane, będziemy starali się, żeby te egzaminy były nie tylko bardziej sprawdzające pewne umiejętności, ale również sposób ich przeprowadzania. Tam jest wiele zmian, które tego dotyczą – dodała wiceszefowa MEN.

Wiceszefowa MEN: Bardzo nam zależy przede wszystkim na jednej rzeczy

– Podręczniki, wraca ta ocena nie tylko merytoryczna i ocena dotycząca języka, ale również ocena metodyczna. Zależy nam na nowoczesnych metodach metodycznych stosowanych nie tylko podręcznika, ale przez nauczycieli – wyjaśniała Lubnauer. Wiceminister edukacji narodowej podkreśliła, że „bardzo nam zależy przede wszystkim na jednej rzeczy”. Jako przykład podała przyrodę, która ma być do szóstej klasy. To przedmiot interdyscyplinarny.

– Ona, co więcej, ma być w blokach trzygodzinnych, tak żeby można było przeprowadzić jakieś doświadczenie, działania na zewnątrz, stworzyć coś, co byśmy nazwali pewnym projektem. Będzie tydzień projektowy, który spowoduje, że uczniowie na jeden tydzień będą nie tylko dokańczać pewne projekty, bo one zaczną się jakby trochę wcześniej, ale również je prezentować. Mają pracować w grupach nie tylko między wewnątrz klasy, ale również międzyklasowych lub międzyoddziałowych – tłumaczyła Lubnauer.

