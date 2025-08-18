Zawieszony poseł KO wsparł szefową MEN i nauczycieli. Zaapelował do Nawrockiego

Na podpis Karola Nawrockiego czekają trzy nowelizacje Karty Nauczyciela. Przepisy zostały uchwalone przez Sejm 25 lipca, a niecały tydzień później Senat przyjął je bez poprawek. Ustawy do podpisu przekazano prezydentowi 4 sierpnia. Prezydent ma podjęcie decyzji ma 21 dni, ale sprawa jest wyjątkowa, bo ustawy mają wejść w życie od 1 września, a więc od nowego roku szkolnego.

Zwrócił na to uwagę m.in. Marcin Józefaciuk. „Jako poseł, jako były dyrektor, jako nauczyciel – apeluję do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał zmiany zatwierdzone przez parlament dotyczące Karty Nauczyciela” – zaczął na wstępie polityk. Zauważył, że „rozpoczęcie roku szkolnego już za dwa tygodnie, a dyrektorzy robią przydziały w organizacji, tworzą dokumenty, szkolą się z nowych przepisów i powstaje plan lekcji”.

Marcin Józefaciuk zawieszony za aferę. Poseł apeluje do Karola Nawrockiego ws. godzin czarnkowych

Józefaciuk podkreślił, że biorąc pod uwagę powyższe, ciągle nie wiadomo, czy: będą godziny czarnkowe, jak zatrudniony będzie nauczyciel początkujący, jak będzie dokonywana ocena pracy nauczyciela, ile godzin na umowę zlecenie można dać specjaliście w szkole niepublicznej, ile można dać godzin nauczycielowi przedmiotów zawodowych, jak organizować zastępstwa nieprzedmiotowców oraz czy urlop uzdrowiskowy można brać tuż przed emeryturą.

Zawieszony poseł KO przypomniał słowa Nawrockiego z zaprzysiężenia, kiedy ten powiedział, że „będzie głosem tych Polaków, którzy chcą Polski z dobrą polską szkołą i zrobi wszystko, aby dobra polska szkoła wychowywała kolejne pokolenia Polaków”. „Czas na podpis pod zmianami! Każdy dzień zwłoki to kolejne nerwy, stres i niepewność o nowy rok szkolny” – podsumował Józefaciuk.

