Ferie zimowe 2026. MEN podało oficjalne daty. Jest zmiana

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego, w którym zostały uwzględnione także dłuższe przerwy od nauki, w tym ferie. Po latach obowiązywania podziału na cztery tury, resort wprowadził korektę. W roku szkolnym 2025/2026 zimowa przerwa zostanie podzielona na trzy części.

Kalendarz nowego roku szkolnego. MEN ogłosiło terminy ferii, jest zmiana

Ferie zimowe odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

MEN zdecydowało się na wprowadzenie zmian po przeprowadzeniu konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty. Jak podaje rmf24.pl, w ocenie resortu „trzyturowy system pozwoli lepiej rozłożyć ruch turystyczny i ograniczyć problemy komunikacyjne, które pojawiały się przy czterech turach ferii”.

Taka będzie zima 2025/2026. Meteorolodzy nie pozostawiają złudzeń

To istotna wiadomość szczególnie dla tych rodzin, które planują wyjazdy zimowe. Niestety, dla miłośników białego szaleństwa meteorolodzy nie mają dobrych wieści. Z najnowszych prognoz wynika, że osoby, które oczekują pokaźnej warstwy białego puchu mogą być zawiedzione.

Od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. średnia temperatura ma utrzymywać się powyżej normy, a anomalia wyniesie 1,5-2,5 stopnia Celsjusza. To nie oznacza jednak, że w ogóle nie pojawią się epizody z mroźnymi temperaturami i opadami śniegu. Takie okresy będą występować, ale ze względu na ogólny trend, tego typu warunki nie będą utrzymywały się długo.

