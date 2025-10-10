MEN sparaliżowało pracę szkół, dyrektorzy boją się konsekwencji. Dramatyczny apel do Nowackiej

Od 1 września obowiązują nowe zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych. Wątpliwości budzi sytuacja dotycząca wynagrodzenia, które przysługuje jedynie za zrealizowane godziny. Stąd nauczyciele mogą nie otrzymać wypłaty, jeśli do lekcji nie dojdzie nie z ich winy.

Chodzi nie tylko o nieobecność ucznia w przypadku zajęć indywidualnych, ale też wycieczek klasowych, akademii, rekolekcji, koncertów, zawodów sportowych czy próbnego egzaminu. Pilnej interwencji w tej sprawie domagali się od MEN m.in. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Resort zapowiedział opublikowanie komunikatu ws. rozliczania godzin ponadwymiarowych, ale jak na razie do tego nie doszło.

Kolejna krytyka rozliczania godzin ponadwymiarowych. Dyrektor wysłał list otwarty do szefowej MEN

Z kolejnym apelem do Barbary Nowackiej zwrócił się w liście otwartym dyrektor teatru Artystyczni z Gniezna. Arkadiusz Gwizdała wyjaśnił, że prowadzony przez niego „prywatny teatr dla dzieci i młodzieży od lat współpracuje ze szkołami w całej Polsce w zakresie edukacji kulturalnej, a obecna sytuacja budzi głęboki niepokój”.

„W wyniku tych zmian wiele szkół całkowicie wstrzymało organizację wyjść i wycieczek, w tym również lekcji muzealnych czy udziału w spektaklach teatralnych. Dyrektorzy szkół, obawiając się konsekwencji finansowych oraz niejasnych zasad rozliczeń, zakazują nauczycielom organizowania takich form zajęć. W efekcie nauczyciele, mimo ogromnej dobrej woli, rezygnują z działań, które jeszcze niedawno były nieodłącznym elementem edukacji kulturalnej” – brzmi fragment pisma.

Zapewnienia MEN nie uspokoiły dyrektora. Domaga się od Barbary Nowackiej jasnych wytycznych

Dyrektor teatru zwrócił uwagę, że „tylko w jego organizacji w pierwszym tygodniu października odwołano kilkadziesiąt zaplanowanych grup szkolnych”. Gwizdała zaznaczył, że chodzi nie tylko o kwestie ekonomiczne, ale też społeczne i wychowawcze. Dyrektor w imieniu środowiska instytucji kultury współpracujących z oświatą zaapelował o „pilne doprecyzowanie przepisów i przestawienie jasnych wytycznych”.

Chodzi o zapewnienie, że szkoły będą mogły dalej organizować wyjścia kulturalne, nauczyciele nie będą karani finansowo za aktywność, a dzieci nie będą odcięte od kontaktu ze sztuką i emocją. Gwizdała chciałby też, aby przedstawiciele instytucji kultury zostali włączeni w prace nad wypracowaniem rozwiązań. Zadeklarował też pełną gotowość do współpracy i dialogu.

Dyrektor o „poważnym zamieszaniu” po decyzji MEN. „Wypłata nie jest już oczywista”

Z kolei w mediach społecznościowych, gdzie poinformowano o liście podkreślono, że decyzje MEN „doprowadziły do poważnego zamieszania w rozliczaniu pracy nauczycieli i zachwiały ich poczuciem finansowego bezpieczeństwa”. „Dziś wypłata za lekcje, które nie odbyły się nie z winy nauczyciela – bo klasa była na wycieczce czy w teatrze – nie jest już oczywista” – podsumowano.

