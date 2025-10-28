Ta sprawa wzbudza silne kontrowersje wśród nauczycieli. Jasna deklaracja MEN

Sprawa godzin ponadwymiarowych oburzyła środowisko nauczycielskie. Katarzyna Lubnauer w radiowej Jedynce tłumaczyła, że nowelizacja tych przepisów nastąpiła w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi. Wiceszefowa MEN dodała, że to ZNP złożyło poprawkę, żeby te rozwiązania szybciej weszły do szkół, już od 1 września, ponieważ wszyscy odbierali je jako korzystne dla nauczycieli.

– Widzimy jaka była wcześniej praktyka szkolna związana z interpretacją prawa. W związku z tym jest jasna deklaracja minister Nowackiej, że będziemy zmieniać to prawo tak, żeby ono było bardziej korzystne dla nauczycieli – powiedziała Lubnauer. Wiceminister edukacji narodowej zaznaczyła, że padła jasna deklaracja, że prawo będzie zmieniane w taką stronę, aby nauczyciele nie tracili swoich pieniędzy.

Chaos wokół rozliczania godzin ponadwymiarowych. Wiceszefowa MEN zapowiada ważne zmiany

Lubanuer tłumaczyła, że już w ramach obecnie obowiązującego prawa dyrektor może powierzyć nauczycielom obowiązki, za które będą oni potem otrzymywać środki za godziny ponadwymiarowe. – Wszystkie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, które wskaże dyrektor zamiast tych godzin, które im przepadły, już powodują, że oni te pieniądze mają wypłacane – mówiła wiceszefowa MEN.

– My chcemy poszerzyć na pewno ten katalog, ponieważ uważamy, że są jeszcze inne zajęcia indywidualne, także no mniej czasami są takie sytuacje, w której po prostu dyrektor szkoły może wskazać jakieś inne zadania. Nie mamy wątpliwości, że tę sprawę trzeba naprawić, jeżeli wzbudza ona tak silne kontrowersje. Szczególnie że intencja była dobra – zapewniła Lubnauer. Cały problem miał wyniknąć z tego, że niektóre samorządy wcześniej inaczej interpretowały prawo.

