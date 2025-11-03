Szkoły publiczne jak „survival” dla nauczycieli? „To kolejny powód, żeby uciec”

Według danych GUS z roku szkolnego 2024/25 niepubliczne szkoły stanowią 11,6 proc. szkół podstawowych i 28,2 proc. liceów. Jest ich łącznie ponad 300 tys., a ich liczba w ciągu ostatnich 12 lat wzrosła ponad dwukrotnie. Forum Wiedzy i Edukacji organizujące targi niepublicznych szkół średnich w największych polskich miastach zaznaczyło, że szkoła niepubliczne nie jest już synonimem luksusu i miejscem dla nielicznych – podaje „Gazeta Wyborcza”.

Rodzice płacą od 800 zł do nawet ponad 10 tys. zł miesięcznie, w zależności od miasta i oferty szkoły. Roczny koszt może więc wynieść równowartość używanego samochodu. Wiceszefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak oceniła, że praca dla nauczycieli w szkołach publicznych to „survival”. – Dla nauczyciela to kolejny powód, żeby uciec ze szkoły, a dla rodzica, by przenieść dziecko do szkoły prywatnej. I to się dzieje. Ani jedno, ani drugie zjawisko nie jest dobre – skomentowała.

Szkoły niepubliczne jak prywatna służba zdrowia?

Dr Iga Kazimierczyk z Uczelni Korczaka i prezes Fundacji Przestrzeń dla edukacji stwierdziła, że „sytuacja z edukacją niepubliczną jest nieco podobna do tej w prywatnej służbie zdrowia”. Jej zdaniem „oba sektory są potrzebne, ale edukacja niepubliczna powinna być wybierana przez minimalną grupę osób”.

Z najnowszych danych Biura Edukacji obejmujących obecny rok szkolny wynika, że w Warszawie już co piąty uczeń uczestniczy do szkoły niepublicznej. Na taki ruch zdecydowała się m.in. pani Kamila z Pragi. Widzi sporo plusów, ale wymienia też minusy. Wspomina, że „widać duże pieniądze, np. po datkach na szkolnym festynie, rodzice przebijali się, kto da więcej za licytowane przedmioty”. Do szkoły niepubliczne dziecko zapisała też pani Anna, ale jej syn jest w spektrum autyzmu i nie płaci za szkołę.

