Czarnek bez ogródek ws. szefowej MEN. „Powinna się natychmiast podać do dymisji”

Do 18 grudnia Karol Nawrocki ma podjąć decyzję ws. ustawy wprowadzającej reformę edukacji autorstwa MEN. Ostatecznie rozstrzygnięcie głowy państwa ma zapaść po spotkaniu, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Przemysław Czarnek był pytany w Radiu Zet, co by doradził prezydentowi jako były minister edukacji i nauki. – Zawetować, bo to jest ustawa, która idzie w kierunku absolutnie sprzecznym z interesami polskiego ucznia – zaczął wiceprezes PiS.

– Same hasła, które są na poziomie ogólności do przyjęcia, w szczegółach będą jak zwykle dramatyczne. Więcej praktyki, mniej uczenia się, to dzisiaj przy już braku uczenia się – proszę porozmawiać z rodzicami uczniów i z nauczycielami – będzie powodowało obniżenie radykalnej jakości i nauk i nauczania oraz poziomu nauczania w polskich szkołach, bezwzględnie na to nie można pozwolić – kontynuował Czarnek.

Przemysław Czarnek chce zawetowania reformy MEN. Wiceprezes PiS z „radą” dla Barbary Nowackiej

Jeden z internautów zapytał z kolei byłego szefa MEiN „co minister edukacji powinna zrobić, aby wyeliminować zjawisko korzystania przez uczniów z lewych zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego”. Zasugerował, czy „wprowadzenie przymusu uczęszczania przez te osoby na zajęcia ze sportów umysłowych, np. warcaby, czy szachy, byłoby dobrym rozwiązaniem”.

Zdaniem Czarnka szefowa MEN „powinna się natychmiast podać do dymisji, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, najkorzystniejszym dla uczniów”. Były minister edukacji i nauki tłumaczył, że „warcaby i szachy oczywiście rozwijają umysły, ale nie rozwijają kondycyjnie uczniów, więc tu trzeba rzeczywiście radykalnych działań, jeśli to zjawisko korzystania ze zwolnień lekarskich na WF-ie jest patologiczne do tego stopnia”.

