Nauczycielka wyprowadzona ze szkoły przez policję. Takie poniosła konsekwencje

Wraca szokująca sprawa z połowy listopada 2025 r. Jak relacjonował portal mojaostoleka.pl wówczas na teren Szkoły Podstawowej w Olszewce, w godzinach lekcyjnych, weszli policjanci i wyprowadzili jedną z nauczycielek w obecności uczniów i pracowników. Kobieta miała się zachowywać w „dziwny” sposób. Sprawa błyskawicznie rozeszła się wśród rodziców i mieszkańców gminy. Wywołała też lawinę pytań i spekulacji. Niektórzy rodzice zgłaszali obawy o bezpieczeństwo dzieci.

Jak się okazało, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce otrzymała zgłoszenie od osoby postronnej. Jak wyjaśniał wtedy oficer prasowy ostrołęckiej KMP nadkom. Tomasz Żerański, wynikało z niego, że w szkole nauczycielka prowadzi lekcje z dziećmi, znajdując się wpływem alkoholu. 45-latka odmówiła poddaniu się badaniu trzeźwości. W związku z powyższym od nauczycielki została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu.

Pijana nauczycielka w Olszewce wyprowadzone ze szkoły przez policję. Dyrektor zabrała głos

Kobieta uczyła w klasach I – III – relacjonowało TVP3 Warszawa. Podczas zdarzenia prowadziła zajęcia w pierwszej klasie. Wcześniej pracowała nienagannie. – Nic nie wskazywało na to, że nauczycielka była po wpływem alkoholu, do szkoły nie wpływały żadne skargi ze strony rodziców pracowników szkoły. Nauczycielka na ten moment nie świadczy pracy. Oznacza to, że dzieci mają zorganizowane zastępstwa – komentowała kilka dni po zdarzeniu dyrektorka Szkoły Podstawowej w Olszewce.

– Przeprowadzone czynności przez policjantów ostrołęckiego wydziału prewencji potwierdziły, że kobieta wykonywała swoje obowiązki, mając w organizmie 0,76 promila alkoholu. Za powyższe została ona ukarana grzywną zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawach o wykroczenia – wyjaśnił teraz rzecznik ostrołęckiej policji. Nauczycielce groziła kara aresztu.

