Ten problem uderza w część polskich szkół. MEN zaproponowało rozwiązanie

Parlamentarzystki KO – Iwona Kozłowska i Anna Wojciechowska – postanowiły skierować uwagę ministerstwa edukacji narodowej na problem, z którym borykają się samorządy. Budżety danych jednostek nie są w stanie utrzymywać pomniejszych placówek szkolnych, na co wpływ ma „stan finansów publicznych” i ich „rosnące koszta funkcjonowania”.

Co na to resort Barbary Nowackiej? Sekretarz stanu MEN – Henryk Kiepura – odpowiedział na interpelację posłanek. Wskazał, że ministerstwo opracowało rozwiązania dla samorządów. Przypomniał, że na biurko marszałka Sejmu (od drugiej połowy listopada 2025 roku funkcję tę pełni Włodzimierz Czarzasty – przewodniczący Nowej Lewicy) trafił projekt nowelizacji prawa oświatowego.

Samorządy mają problem z utrzymaniem małych szkół. MEN zaproponował garść rozwiązań

Samorządy, które zarządzają szkołami z niewielką liczbą uczniów, co i rusz rozważają ich likwidacje. Jak podawała redakcja dziennika „Gazeta Wyborcza”, w kwietniu ubiegłego roku dotyczyło to bagatela 112 placówek, choć wniosków ws. złożonych było dwa razy więcej. Kilka miesięcy później, w grudniu, w kontekście prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 r. i przewidywanego spadku liczby dzieci, rozległo się ostrzeżenie szefowej MEN. Nowacka alarmowała, że szkoły „będą pustoszały”. – W tej chwili mamy 158 szkół w skali kraju, w których jest mniej niż 26 uczniów – przytaczała smutne dane.

Czy problemowi masowej likwidacji szkół w Polsce da się jakoś zaradzić? MEN zaproponowało rozwiązania. Wśród nich m.in. „pozostawienie kształcenia małych dzieci blisko domu” (dotyczyłoby to klas od pierwszej do trzeciej), „konsolidacja kształcenia uczniów w szkołach dobrze wyposażonych i dających możliwość zatrudnienia nauczycieli na całe etaty” (w tym przypadku mowa o klasach od czwartej do siódmej) czy „wykorzystanie nieużywanych części budynku szkoły na potrzeby np. seniorów czy opieki żłobkowej” – wymieniał wiceminister, cytowany przez Polską Agencję Prasową (Serwis Samorządowy).

