Do szkół wrócą mundurki? Wiceszefowa MEN rozwiewa wątpliwości

Katarzyna Lubnauer została zapytana przez „Rzeczpospolitą” o kwestię regulacji szkolnych strojów przez MEN. – To nie jest prawo o strojach, lecz ustawa dotycząca praw i obowiązków uczniów, związana z powołaniem rzecznika praw ucznia. Oczywiście nie chodzi o wprowadzanie mundurków, ale np. o kwestie bezpieczeństwa – powiedziała wiceminister edukacji narodowej.

– Bo chodzi o to, by szkoła mogła zareagować w sytuacji, gdy uczennica ma duże, okrągłe kolczyki, które podczas lekcji wychowania fizycznego mogą doprowadzić do urazu ucha. Dziś nauczyciele nie mają w takich sytuacjach realnych narzędzi działania. Ale pamiętajmy, że kolor włosów ucznia czy uczennicy nie ma żadnego wpływu na ich postępy w nauce – kontynuowała Lubnauer.

Wiceszefowa MEN o prawach i obowiązkach ucznia. Wtedy szkoła będzie mogła reagować

O sprawie zrobiło się głośno za sprawą interpelacji, którą Katarzyna Matusik-Lipiec z KO wysłała do Barbary Nowackiej pod koniec listopada. W jej imieniu głos zabrała Lubnauer. Chodziło o głośną historię ucznia liceum z Krakowa, który przyszedł na lekcję ze zgolonym czubkiem głowy i bez włosów po bokach. Dyrektor wysłał chłopaka do zakładu fryzjerskiego. Włodarz szkoły powołał się na zapis statutu szkoły mówiący o neutralnym kształcie włosów.

Szefowa MEN w rozmowie z dziennikarzami tłumaczyła, że nowe przepisy mają „porządkować chaos”. – Dzisiaj nie ma żadnych regulacji. Jest wolna amerykanka i liczne konflikty w szkole na osi: nauczyciel, rodzice, uczniowie – dotyczące tego, jak uczeń może, a jak nie może wyglądać – mówiła Nowacka. Minister edukacji narodowej zaznaczyła również, że jeśli jakaś szkoła będzie chciała mieć swój strój galowy, będzie miała taką prawną możliwość.

