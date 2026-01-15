MEN chciało ograniczyć wagary uczniów, Nawrocki pokrzyżował plany. Co z obowiązkiem szkolnym?

Katarzyna Lubnauer w wywiadzie przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” odniosła się do sprawy frekwencji w szkole potrzebnej do klasyfikowania ucznia. Jej pułap miał być podniesiony z 50 proc. – Chcemy przede wszystkim wprowadzić obowiązek podawania przez rodziców przyczyny nieobecności ucznia – wyjaśniła wiceminister edukacji narodowej.

Wiceszefowa MEN przypomina rodzicom o obowiązku szkolnym. „On nadal istnieje”

Wiceszefowa MEN tłumaczyła, że „nie chodzi oczywiście o kontrolowanie rodziców, lecz o uświadomienie im, że obowiązek szkolny nadal istnieje i że nie każda nieobecność powinna być usprawiedliwiana automatycznie”. Zgodnie z prawem oświatowym uczeń może być klasyfikowany, jeżeli nie ma więcej niż 50 proc. nieobecności.

Nowelizacja przyjęta przez Sejm i poparta przez Senat bez poprawek miała wprowadzić surowsze zasady dotyczące nieusprawiedliwionych nieobecności (tzw. wagarów). Za niespełnianie obowiązku szkolnego uznano nieusprawiedliwioną nieobecność co najmniej 50 proc. dni zajęć w miesiącu lub minimum 25 proc. dni zajęć w okresie całego roku szkolnego. Z 50 proc. do 25 proc. obniżono też próg klasyfikowania ucznia w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności.

Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy oświatowej

Podpisania ustawy odmówił jednak Karol Nawrocki. Lubnauer komentując wówczas decyzję głowy państwa przekonywała, prezydent „w ogóle nie wie, co wetuje”. Jej zdaniem „większość argumentów była bez sensu i nie miała nic wspólnego z samą ustawą i reformą edukacji”. Wiceminister edukacji narodowej przekonywała, że Nawrocki w uzasadnieniu powołał się na zmiany, których nie było w tej ustawie. Brak podpisu miał wynikać według Lubnauer z „czysto ideologicznych powodów”.

