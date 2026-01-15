Ferie zimowe też dla nauczycieli? Są sytuacje, gdy dyrektor może wezwać pracownika szkoły

Część opinii publicznej przyznaje, że nauczyciele zarabiają niewiele w porównaniu do reszty społeczeństwa. Pada wtedy jednak argument, że „przynajmniej pracują mniej niż inni”. Jego zwolennicy wymieniają wtedy najczęściej te okresy, które kojarzą im się z dniami wolnymi od szkoły – wakacjami czy feriami świątecznymi lub zimowymi. Niewielu wie, że te przysługują jednak uczniom, ale niekoniecznie w takim samym wymiarze belfrom.

Prawo stanowi jasno

Jak wskazuje portal Strefa Edukacji, przepisy dotyczące czasu pracy określa Karta Nauczyciela. „Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym temu okresowi i w czasie jego trwania” – brzmi zapis ustawy.

Dalej czytamy jednak, że pracownik szkoły może otrzymać od dyrektora danej placówki polecenie, by: przeprowadzić egzamin, zaangażować się w prace związane z przygotowaniem lub zakończeniem roku szkolnego, opracować zestawu programów lub wziąć udział w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Wszystkie te czynności nie mogą jednak zająć dłużej niż siedem dni (łącznie).

Jaki płynie z tego wniosek? Gdy chodzi o ferie zimowe, na które udadzą się wkrótce uczniowie (najpierw młodzi mieszkańcy Mazowsza, Pomorza, Podlasia, Ziemi Świętokrzyskiej, Warmii i Mazur w dniach 19 stycznia – 1 lutego 2026 roku), belfrzy w czasie ich trwania nie zostaną wezwani w sprawie pierwszego i drugiego podpunktu, bowiem dot. one wyłącznie – kolejno – czasu, gdy szkoły działają i wakacji. Jeśli chodzi o trzeci, gdy istnieje taka potrzeba placówki opracowują zestaw programów pod koniec danego roku szkolnego.

Oto najczęstszy powód przerwania wypoczynku. W innych sytuacjach nauczyciele mogą powiedzieć dyrektorowi: „Nie”

Pozostaje jeszcze czwarty, najbardziej prawdopodobny – w okresie ferii nauczyciele mogą otrzymać polecenie wzięcia udziału w szkoleniach czy konferencjach w celu doskonalenia zawodowego.

Jeśli więc pracownik szkoły, która jest placówką oświatową z tradycyjnymi przerwami świątecznymi, zimowymi i letnimi, a który zajmuje się w niej uczeniem dzieci, zostanie wezwany przez dyrektora, by przykładowo pomagać w sprzątaniu klas w budynku, do oprac. statutu, regulaminu czy innego rodzaju dokumentacji lub by pełnić dyżury, może – zgodnie z prawem – odmówić, bez żadnych konsekwencji.

Czytaj też:

Stanowczy komunikat MEN ws. głośnej reformy. „Nie będzie powrotu”Czytaj też:

MEN chciało ograniczyć wagary uczniów, Nawrocki pokrzyżował plany. Co z obowiązkiem szkolnym?