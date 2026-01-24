Drwiny po propozycji MEN ws. podwyżek dla nauczycieli. „Co my z tą górą pieniędzy zrobimy”

MEN w czwartek 22 stycznia poinformowało o przekazaniu do konsultacji społecznych i uzgodnień projektu rozporządzenia o wynagrodzeniach nauczycieli. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2026 r. mają zostać zwiększone o trzy proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Mają przez to wzrosnąć inne składniki wypłaty nauczycieli uzależnione od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

Nowe minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli. Liczby mówią same za siebie

Jeśli chodzi o liczby bezwzględne, to wysokość pensji nauczyciela początkującego wzrośnie o 155 zł, mianowanego o 159 zł, a dyplomowanego o 186 zł. Te podwyżki dotyczą nauczycieli posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Te warunki spełnia ponad 95 proc. nauczycieli. Pozostali zostaną objęciami podwyżkami: 151 zł dla nauczyciela początkowego, 155 zł dla mianowanego i 162 zł dla dyplomowanego. Wszystkie kwoty podano w brutto.

– Mówiąc o kwotach „na rękę”, są to podwyżki w granicach ok. 120 – 140 zł. To tak oszałamiające sumy, że co miesiąc będziemy się zastanawiać, co my z tą górą pieniędzy zrobimy – ironizował szef oświatowych struktur śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Lesław Ordon. Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania tłumaczył, że „opowieści Ministerstwa Edukacji Narodowej o podwyżkach wzbudzają irytację nauczycieli”.

Podwyżki dla nauczycieli. Krytyka konsultacji ogłoszonych przez MEN

Wielu obawia się, że realnie siła nabywcza płac w 2026 r. spadnie. – Brzmi to tak, jakbyśmy podczas tych konsultacji mogli przekonać rząd do zwiększenia płac nauczycieli. Nie możemy. W budżecie przewidziano wzrost o trzy proc., czyli tyle, ile inflacja i koniec. Kropka – komentował Ordon. Szef nauczycielskiej „Solidarności” na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim zwrócił uwagę, że w 2026 r. płaca minimalna w Polsce wyniesie 4 806 zł brutto i wzrośnie o 140 zł brutto w porównaniu z 2025 r.

Płaca nauczyciela początkującego, magistra z przygotowaniem pedagogicznym ma po podwyżce wynosić 5 308 zł brutto. – To zestawienie dobitnie wskazuje, ile warte są słowa rządzących o prestiżu nauczycieli, o docenieniu ich szczególnej społecznej roli – zakończył Ordon.

