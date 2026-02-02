Nauczycielka osiągnęła niesamowity sukces. Wskazała największy problem polskiej szkoły

Ewa Drobek, nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w warszawskim liceum, znalazła się w czołowej 10 Global Teacher Prize. To prestiżowy konkurs doceniający nauczycieli, których praca i podejście do edukacji mają dziś znaczenie globalne. Po raz pierwszy nauczyciel reprezentujący Polskę znalazł się w ścisłej czołówce konkursu, który bywa nazywany “nauczycielskim Noblem”.

Ewa Drobek w TOP 10 Global Teacher Prize. Kciuki za polską nauczycielkę trzyma szefowa MEN

Drobek jest jedną z najbardziej utytułowanych nauczycielek w Polsce. W ciągu swojej 25-letniej kariery zdobyła wiele ważnych krajowych i międzynarodowych wyróżnień, w tym: Nagroda UNESCO (2017), Nauczycielka języka angielskiego roku (2018), Finalistka konkursu Cambridge Dedicated Teacher (2020) i Najlepszy mentor dla młodych mówców publicznych (2025).

95 proc. uczniów Drobek dostaje się na studia, a 40 proc. kształci się za granicą. Drobek jest też autorką 76 artykułów naukowych, współautorką dwóch e-booków edukacyjnych przetłumaczonych na 12 języków oraz mentorką wiodących fundacji edukacyjnych w Polsce. Drobek 23 stycznia spotkała się z szefową MEN Barbarą Nowacką. Rozmowa dotyczyła m.in. wsparcia w przygotowaniach do finału konkursu, warunków pracy nauczycieli w Polsce oraz wyzwań stojących przed polską edukacją.

Polka walczy o „nauczycielskiego Nobla”, padła kwestia pensji. „Jest stereotyp chciwego nauczyciela”

Drobek w rozmowie z Onetem oceniła, że nie jest to ostatnie spotkanie z Nowacką. W kontekście wyzwań, przed jakimi stoi polska szkoła zwróciła uwagę na sprawę pensji. – Nie chciałabym głębiej wchodzić w ten temat, gdyż w naszym kraju wciąż panuje stereotyp nauczyciela, który jest chciwy – stwierdziła. Drobek przyznała, że problemem stają się również coraz bardziej roszczeniowi rodzice, którzy w sposób bezpardonowy i często bez szacunku odzywają się do nauczycieli.

Nagrodą w organizowanym we współpracy z UNESCO Global Teacher Prize 2026 jest milion dolarów. Drobek przyznała, że stara się o tym nie myśleć za dużo. Zaznaczyła jednak, że „chciałaby chociaż na chwilę pojechać i odpocząć, bo jej ferie nie istnieją”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 – 5 lutego w Dubaju.

Czytaj też:

Silny mróz w Polsce. Nowe dane o zamkniętych szkołach. MEN ujawnia skalęCzytaj też:

Rewolucyjny pomysł MEN ws. lekcji WF-u. Rodzice i uczniowie nie kryją zaskoczenia