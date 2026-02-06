Burza po słowach wiceszefowej MEN. „Zabrakło refleksji i przeprosin”

Poseł Marcin Józefaciuk w mediach społecznościowych zrelacjonował, jak wygląda sprawa interpelacji, która została przez niego złożona w związku z wypowiedzią wiceszefowej MEN. Poszło o słowa Katarzyny Lubnauer, która w styczniu powiedziała w jednej z rozgłośni radiowych, że alienacja rodzicielska to „ideologia”.

„Konsekwencje mogą być bardzo realne”. MEN potrzebuje więcej czasu na reakcję po zapytaniu posła

„Bez analizy, bez refleksji nad skutkami takich słów, mimo że mówi to osoba współodpowiedzialna za szkoły, nauczycieli i dzieci. Jedno zdanie rzucone lekko – a konsekwencje mogą być bardzo realne” – zwrócił uwagę polityk. Józefaciuk w interpelacji chciał poznać oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. W odpowiedzi otrzymał prośbę o prolongatę terminu odpowiedzi „z powodu wielu różnych zagadnień”. MEN chce więc mieć więcej czasu na reakcję.

Poseł ubolewał, że „łatwo rzucać mocne słowa w radiowym studiu, a trudniej – odpowiedzieć na konkretne pytania, gdy chodzi o dobro dzieci”. „To pokazuje skalę problemu. W studiu radiowym łatwo stawiać tezy i etykiety. Kiedy jednak trzeba wykazać się wiedzą, kompetencją i realnym stanowiskiem – nagle pojawia się potrzeba ‘więcej czasu’” – rozwinął swoją myśl Józefaciuk.

Marcin Józefaciuk: Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno chronić dzieci i wspierać szkoły

Według polityka „trudno nie odnieść wrażenia, że zabrakło zarówno przygotowania merytorycznego, jak i dobrej woli, by jasno stanąć po stronie dzieci oraz nauczycieli, którzy powinni mieć jasne wsparcie systemowe”. „Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno chronić dzieci i wspierać szkoły w sytuacjach konfliktów rodzinnych – a nie wysyłać sygnały podważające realne problemy” – podkreślił Józefaciuk.

„Szkoła potrzebuje jasnych zasad, dzieci potrzebują ochrony, a nauczyciele – pewności działania. Prolongata nie rozwiązuje problemu. Ona tylko pokazuje, że zanim padły publiczne deklaracje, zabrakło rzetelnego przygotowania. A po nich zabrakło refleksji i przeprosin. W sprawach dotyczących dzieci nie ma miejsca na improwizację” – podsumował poseł.

